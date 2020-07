L’Italia è Viva solo se è inclusiva. #MEB #ItaliaViva #PrideMonth

Riconoscere la dignità delle persone, tutte, è un dovere dello Stato. L’orgoglio di un politico sta nell’aver decisamente contribuito al riconoscimento della dignità per tutti, anche se manca ancora molto. Teresa Bellanova ha rotto il ghiaccio che copriva e nascondeva gli invisibili, centinaia di migliaia di esseri umani cui lo Stato non riconosceva dignità, fuori dai servizi sanitari, da paghe decenti, dalla possibilità di avere poi una pensione. Ora mi piacerebbe che le forze dell’ordine, a iniziare dalla GdF e dai CC che conoscono bene le baraccopoli, le visitassero, seguissero le persone che vanno a lavorare di nascosto, prendessero i caporali, obbligassero i datori di lavoro a mettere in regola i salariati, spesso africani, e a pagarli secondo i contratti sindacali. Allora si riconosce dignità vera, non basta agli LGBT, che hanno pieno diritto alla loro dignità Cara Maria Elena, questa è una battaglia da continuare a fare, come per la scuola troppo maltrattata da una ministra incapace, senza i necessari investimenti, senza progetti di serio aggiornamento professionale per i docenti, senza scuole capaci di accogliere con dignità e sicurezza alunni e studenti. Ecco due battaglie per un’Italia più moderna, più seria, più democratica e più civile.

