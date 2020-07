Neurosummit. Notte di arringhe, pugni sbattuti e litigi. Senza intesa

Saltano anche i nervi al Consiglio Ue. Conte attacca Rutte, Macron litiga con Kurz, Merkel rimprovera Frederiksen. Alle 6 del mattino la resa: serve (almeno) un quarto giorno. Michel farà nuova proposta: spiragli su una soluzione con 390 miliardi di sussidi, senza diritti di veto.

Qualunque risultato inferiore alle aspettative è una sconfitta per questo governo, visto che era partito con l’idea di portarsi via l’intero malloppo a fondo perduto, e rifiutando il MES. E soprattutto facendo credere agli italiani di averlo già in tasca.

Ma dico: chi si accollerebbe il debito di una nazione come l’Italia che in 50 anni non è mai stata capace di pagare i suoi debiti (pubblici e privati) aumentando gli interessi all’inverosimile? Negli ultimi 50 anni, da dx a sx, sono stati solo capaci di fare promesse sulla pelle degli italiani. Ora se tutto va bene ci accolleremo altri miliardi e dai piani alti si dovrà per l’ennesima volta rivolgere ai soliti noti, gli unici che pagano per intero le tasse ma con nuove promesse e prospettive, piegheremo la schiena sino ai quei tragici 90 gradi pronti per una nuova…..Bye.

La verità e’ che non abbiamo i fondamentali quindi giustamente non si fidano e voglio sapere come spendiamo i soldi, non vi dimenticate che l’altro tuttologo Di Maio disse che con i sodi avremmo abbassato le tasse…..Senza un controllo della spesa con i soldi dall’Europa. E sono già pronti a darli in sprechi,assistenzialismo,quote 200 e redditi di cittadinanza universale per chiunque.

Alla prossima crisi saremo ancora a quella con un’Italia senza alcuna riforma ma con un debito pubblico al 200% che batterà ancora cassa minacciando come sempre la distruzione dell’Europa se questa non caccia la grana. EUROPA Non mollare,non farti ingannare dai bizantismi di Conte.

Anche se qualcuno dice! Il rinvio ad oggi e’ un buon segno e sia pur con qualche miliardo in meno forse vedremo l’accordo. Conte porterà a casa il risultato ed i gufi nostrani, dopo aver tifato da veri patrioti per il fallimento, rimarranno con un pugno di mosche in mano.

Amici I “gufi” italiani come li chiamate voi NON fanno il tifo ne per il fallimento delle trattative, ne per il fallimento dell’Italia. Ma del incoerenza parolaia di chi ci governa.

SI AMICI! Altra performance con tante chiacchiere ,risultati zero, se l avesse saputo il buon Giuseppi forse si sarebbe risparmiato qualche genuflessione e sbavanti baciamano.Ora Grande vittoria… ne ho prese quanto bastava… però quante gliene ho dette!! Mentre le partite iva affondano (a rischio il 40% delle imprese), dopo essere state abbandonate senza ricevere un euro (tranne la potenza di fuoco di 600 euro), ecco che da oggi scatta pure il pizzo governativo. Conte si appresta a festeggiare un accordo azzoppato che già faceva sc/ifo in precedenza, ovvero quattro spicci che verranno erogati col contagocce spalmati in più mesi a partire dal 2021 (chiamateli resurrection funds). Conte Casalino e Gualtieri state attenti, la corda prima o poi si spezza.

Neurosummit. Notte di arringhe, pugni sbattuti e litigi. Senza intesa ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo