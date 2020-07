Riflessione assolutamente personale!

C’è un’accelerazione sulla legge elettorale. PD e Cinque Stelle vogliono chiuderla in tre giorni. Noi non facciamo le barricate, perché le priorità del Paese oggi sono i posti di lavoro, non i posti in Parlamento. Tuttavia, rimaniamo fermi sulla nostra idea di sempre: ci vuole la legge elettorale dei sindaci. Sapere la sera chi ha vinto, non consentire trattative lunghe cinque anni e governi che cambiano colore ogni anno. Noi vogliamo il sindaco d’Italia. Se altri preferiscono la palude di adesso, lo faranno senza il nostro voto. Matteo Renzi

Quando i buoni consigli, vengono letti come provocazioni ed indebite ingerenze, trascurando i legami di sangue, non si può che prenderne atto, aspettando pazientemente che sul piano elettorale, che la linea della subalternità al populismo si dimostri un vicolo cieco suicida.

Ciò non ci darà alcuna soddisfazione, se non quella di aprire un confronto auspicandolo costruttivo.

Sommessamente vorrei ricordare che due partiti che hanno in comune vari pezzi del proprio DNA, possono avere opinioni diverse pur cooperando per il bene del Paese e dell’Europa, e che se avesse senso discutere se è nato prima l’uovo o la gallina potrei rammentare che il congresso che ha espresso, l’attuale segreteria del PD è nato con la parola d’ordine della Derenzizzazione, ritendendo (Renzi) causa del crollo elettorale, sottovalutando la pericolosità di populismo e sovranismo e il ruolo non edificante verso l’elettorato Democratico del fuoco amico.

Non avendo la sfera di cristallo non so quali saranno i risultati di questa tornata elettorale, spero solo che i risultati possano venire letti in termini laici: pensando prima al Paese, poi al proprio partito e solo dopo a riconfermare i segretari premiati e trovare alternative per quelli annichiliti.

Tutto ciò con la grande onestà intellettuale necessaria!

