Vertice Ue, verso nuova proposta di Michel. Conte: “Darà 2 soluzioni con 400 o 390 miliardi di sussidi”Il presidente del Consiglio europeo avvia colloqui separati con i leader e poi aggiorna il vertice alle 16. Conte attacca i frugali: “L’Italia ha una sua dignità. C’è un limite che non va superato”

E’ incredibile come leggendo i giornali stranieri (persino Bild) ci si faccia un’idea migliore del dibattito. Sui giornali stranieri non viene mai citata l’Italia, ci si riferisce al massimo ai paesi del sud. Vengono rappresentati meglio i temi sul tavolo, in particolare lo stato di diritto e i rebates. Alla fine l’Italia otterrà poco, anzi come ha anticipato qualcuno (che sui giornali nessuno si fila) finirà per pagare di più di quanto dà. Questo perché nessun giornale italiano segnala l’ovvia verità: i soldi UE non crescono sugli alberi. Il calcolo è presto fatto. Post Brexit l’Italia doveva contribuire per il 15% circa del bilancio europeo. Ergo se i fondi erano 500 mld, l’Italia avrebbe contribuito per 75 ricevendo 80. Ora si è ridotto il fondo ma soprattutto si sono alzati i rebates per i paesi frugali, pertanto la quota italiana cresce. Debito o contributi sono sempre debito. Alla fine Pantalone si confessa ridendo: i paesi “frugali” vogliono dare il loro consenso solo se potranno continuare a contribuire di meno al bilancio europeo anche se la Gran Bretagna – che ne era stata la causa – non fa più parte dell’Unione. Più che definirli frugali direi che hanno un loro prezzo e quel prezzo va loro pagato. Scommettiamo che si aggiungerà anche la Finlandia alla richiesta di “rebate” ?

Sono fiducioso che l’accordo si sottoscriverà “al meglio”. Questo deve fare la buona politica: accordi ed alleanze al meglio delle condizioni date. E sarà una svolta epocale nella politica europea. Ancora una volta eleviamo una doverosa preghiera al Padreterno o al fato, per chi non crede, per l’unica vera fortuna capitata al paese nell’ultimo anno: non avere al governo quelli che”stampa moneta, fai debito e fregatene”!. Ripeto:” in questi frangenti la politica che può salvarci é questa” e poi per il futuro occorrerà fermezza, competenza e responsabilità in un governo che non dimentichi come si difende veramente il nostro futuro e quello dei nostri figli. Auguri a tutti noi.

Che ci possa essere ancora spazio per una ragionevole mediazione ,nell’interesse dell’Europa unita può essere accettabile , sempre che contenga L’impegno di eliminare i paradisi fiscali all’interno dei paesi aderenti e L’abrogazione dell’unanimità per le decisioni da prendere …. La posizione della delegazione Italiana guidata da Conti, unitamente agli alleati ,:Germania, Francia , Spagna in particolare , è esemplare nell’interesse di tutti i paesi rappresentati , ma anche del ruolo che l’EUropa Unita è chiamata a svolgere nel mondo contemporaneo nell’interesse della convivenza Pacifica….. Auguri..

Comunque vada, Conte, e qui devo rivedere i miei giudizi su CONTE! da Non professionista della politica, ha dimostrato d’essere un Grande della politica. Chiunque altro fosse andato a questo incontro, avendo contro i 3/4 della politica professionale italiana, a cominciare dalle opposizioni tutte, per finire a quelli del MES, avrebbe già gettato la spugna. Invece Conte, praticamente da solo, sta ancora sfidando non solo la UE, ma anche i sovranisti de noantri che, a parole dicono, Prima gli italiani. Ma con i fatti, dimostrano d’essere, Prima anti Italiani. E quelli del MES ora esultano per il taglio dei fondi, in quanto vedono in questo una prova delle loro ragioni. Non capendo che, con la loro insistenza al MES subito, hanno praticamente fornito un argomento all’olandese strisciante. Ma nonostante tutti questi Gufi, per l’Italia sarà un successo, grazie a Conte ed a quel 60% di italiani che apprezzano il suo Attuale operato.

Se Conte si fosse presentato dicendo: eliminiamo il reddito di cittadinanza e quota 100; galera certa per i truffatori e gli evasori; riduzione degli stipendi dei politici portandoli alla media europea; incentivazione delle facoltà scientifiche; informatizzazione di tutta la PA; azzeramento dei ritardi della giustizia con un solo grado di giudizio ed il secondo grado esclusivamente se sussistono nuovi e reali elementi; eliminazione degli enti inutili o in dissesto; eliminazione dello statuto speciale delle regioni che regala stipendi da nababbi ed assunzioni solo clientelari; ecc…. Ad unanimità gli avrebbero concesso tutto.Cose giuste da attuare! Ma poi non sarebbe più potuto tornare in Italia ! VEDERE IL TRATTAMENTO ANCORA RISERVATO AL RENZI.

Se fosse ancora possibile, in Europa questi problemi verrebbero risolti ancora con la guerra. I rapporti tra il nord ed il sud della UE sono pessimi, due mondi diversi: Non si capisce come mai un problema di tale portata non sia stato appianato prima dell’incontro ufficiale evitando la pessima figura della intera UE di fronte al mondo. Non so se Conte stia facendo un buon lavoro, un Draghi avrebbe faticato molto meno per arrivare al risultato. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo