Dire che le “partite Iva non stanno peggio degli altri” significa dimenticare che vi sono garantiti e iper-garantiti (lavoratori dipendenti e pubblici), e altri che trovano tutele solo nel proprio lavoro.

Tutti sono essenziali:i primi come i secondi. Perché non siamo negli anni ’70.Luigi Marattin

Credo che essere realisti non sia solo un dono di Dio,ma sia anche una qualità dell’immaginazione,e un effetto della volontà di ammettere l’evidenza Misiani ha ragione,ma che gli frega se gli italiani sono senza soldi…..basta che lui abbia tasche,e pancia pienaaaaa! poi si può non essere d’accordo sui rimedi,altrimenti è solo propaganda che non rende,gli anni 70 ? il lavoro c’era, lo Stato e imprenditori solidi economicamente lo creavano.Certo che c’è una bella differenza tra un dipendente e una partita IVA il dipendente si sa quanto prende il titolare di partita IVA lascia dei dubbi a vedere dati ISTAT su evasione IRPEF e dichiarazioni redditi. CERTO: Ci sono PIVA e PIVA… Ad ogni modo totalmente (e tristemente) d’accordo su garantiti e non… Cosa c’è di “democratico” in tutto ciò?

Sta iniziando l'odio sociale anche se c'è sempre stato secondo me ma ora esce allo scoperto.

