Vive sulla luna Misiani .. poi non lamentiamoci se le partite IVA votano Lega

Ed eccolo qui, Antonio Misiani, il vice ministro all’economia dilettarsi a trasformare una questione vera, drammatica, inedita, nel linguaggio più banale e più pericoloso che c’è: la neolingua del populismo. Quella che, se si chiede, come fa Italia Viva, di spostare le scadenze fiscali a carico degli autonomi, che sono 246, e degli artigiani, che sono 115, che sono con l’acqua alla gola, allora si è una sorta di fiancheggiatori di lavoratori “furbi”. Perché queste categorie, lo dice oggi in una intervista assurda, “non stanno più male degli altri”. E chi li difende, e quindi noi, siamo solo provocatori strumentali.

Ora siccome noi non viviamo sulla Luna, ricordiamo al viceministro dell’Economia che il dizionario che noi sfogliamo è quello del buonsenso e del realismo, non quello della demagogia e del populismo che lui tiene stretto in mano. E quando ribadiamo la nostra proposta di rinviare al 30 novembre il pagamento delle tasse e confermiamo che faremo battaglia in parlamento, lo facciamo solo perché ci guardiamo intorno, viviamo sulla Terra, ascoltiamo chi produce e chi lavora.

E siccome in autunno non vogliamo assistere ai bollettini di guerra, questa volta non sanitari ma economici, crediamo che adesso occorra agire, velocemente e in maniera efficace. Quindi ribadiamo, noi non torniamo indietro su questa nostra proposta. Italia Viva ha salvato il governo almeno quattro volte nell’ultimo mese, ma ci tocca soprattutto salvare gli Italiani. Davide Faraone