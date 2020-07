Chiuso l’accordo a Bruxelles. Un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro politico per l’Europa. Davanti alla crisi l’Europa c’è e batte un colpo storico.

Oggi perdono i sovranisti: l’accordo di Bruxelles dimostra che un governo europeista fa bene all’Italia. Adesso spendiamo bene questi soldi: lavoro, non sussidi. Crescita, non assistenzialismo. Infrastrutture, non ideologia. #MatteoRenzi #ItaliaViva

A Bruxelles un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro per l’Europa. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo