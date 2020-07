Il leader della Lega si arrampica sugli specchi per demolire l’accordo europeo. “Conte ci convochi subito, la Lega sarà il santo protettore degli italiani”

Matteo Salvini: “È una fregatura, è un super Mes”Matteo Salvini posiziona la Lega come “cane da guardia” dell’accordo sul Recovery Fund e “santo protettore” degli italiani per evitare “lacrime e sangue, sacrifici, nuove tasse come la patrimoniale su casa e risparmi, tagli alla sanità e chiusure di ospedali, il ritorno alla gabbia della legge Fornero sulle pensioni”. Passata l’”eurosbornia” del governo, l’intesa raggiunta nel cuore della notte si rivelerà secondo il leader del Carroccio “una fregatura”, un “super-Mes”, non un regalo bensì “un prestito a precise condizioni che in Grecia erano scelte dalla Troika e qui dalla Commissione Europea”, i cui soldi arriveranno peraltro solo nel 2021. E loro, come ripete tre volte, “vigileranno”

Sta andando come speravo: fondi consistenti, forte controllo sulla spesa da parte dell’Europa, Salvini vada a spalar letame, l’unica cosa che saprebbe fare. E un sciacallo che non crede nemmeno lui a quello che dice, parole arruffati senza logica dettate dalla paura di affondare nei sondaggi, le regionali a settembre potrebbero portare grosse sorprese per lui e la sua banda di evasori, corrotti e la fisiologica quota di polli.

Il “spacco tutto” Salvini che *rosica*, viola d’invidia, per i risultati che è riuscita ad ottenere la sua “colf” dell’anno scorso è imperdibile.Spero che Michel Moore ne faccia un film di due ore e che la RAI lo trasmetta ininterrottamente per una settimana. Voglio mangiare un camion di pop-corn mentre guardo la sua faccia scura.

MA! Perché dare ancora spazio e ad una nullità del genere? L’anno scorso di questo periodo, questo tizio si è dimesso per non affrontare il dovere di fare la finanziaria e le tasse di luglio agosto. Tutti gli altri si sono presi le proprie responsabilità e sono andati avanti. Come si dice? C’è chi chiacchiera e chi fa. Adesso gli rode, perché sa benissimo che con quei soldi, il Governo potrà abbassare le tasse per qualche anno e potrà fare investimenti che creeranno posti di lavoro, cosa che lui ha evitato di fare, dimettendosi, perché sapeva di non poterlo fare. Generalmente questi personaggi si chiamano qua·qua·ra·qua, perché come le anatre sono buone solo a fare rumori molesti, a parlare e sparlare, ma nella pratica sono completamente incapaci di risolvere qualsiasi problema. L’unico mistero, resta la gente che si fa abbindolare da personaggi come questo. Per fortuna questo Governo non ha bisogno di una opposizione per lavorare bene, ma se ci fosse una opposizione seria e non questi individui, probabilmente spingerebbe il Governo a lavorare meglio. Quindi di fatto chi supporta questi individui fa danni al paese, perché questi individui non valgono nulla neanche come opposizione. Se uno non è credibile, resta non credibile. Quelli come Salvini, sono tutti personaggi che farebbero un grande favore al popolo Italiano se sparissero dalla scena politica. All’Italia serve una Destra seria.

Uno sciacallo irresponsabile senza coscienza, annegato in un’inconcludenza senza eguali.

Completamento tagliato fuori da qualsiasi trattativa di un certo livello, per incompetenza e bieco bullismo. D’altronde gli impegni della Lega Ladrona sono per lo più orientati a derubare gli italiani sottraendo soldi al paese per il noto Partito del Degrado.

Evidentemente ha finito di mangiare i latticini e salumi pugliesi e gli hanno detto che il Governo aveva trovato una quadra in Europa, ergo ha sentito il bisogno di fare capire che è ancora vivo… ammesso che a qualcuno (a me no) interessi…Totalmente tagliato fuori dai giochi. In un paese che vota razionalmente dovrebbe precipitare anche nei sondaggi ma qui…succedono cose non normali.

Comunque rimane! Un poveretto. Nessuno nell’area di Governo ha parlato di patrimoniale di qualsiasi tipo; tanto meno di tagli alla sanità e chiusura dell’ospedale: Se vuoi essere ancora più sicuro caporal salvini vota il MES. Mi meravigliano due cose: 1. il silenzio dei leghisti che non hanno chiaro che li sta riportando a livello di indifferenza politica. 2: l’area di governo, particolarmente il PD, che non risponde per le “rime” (educatamente non come lui) con fatti, numeri e programmi alle assurdità che dice caporalsalvini.

Il leader della Lega si arrampica sugli specchi per demolire l'accordo europeo. "Conte ci convochi subito, la Lega sarà il santo protettore degli italiani"

