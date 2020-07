LI AVEVATE TANTO ODIATI

Chiuso l’accordo a Bruxelles. Un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro politico per l’Europa. Davanti alla crisi l’Europa c’è e batte un colpo storico.

Oggi perdono i sovranisti: l’accordo di Bruxelles dimostra che un governo europeista fa bene all’Italia. Adesso spendiamo bene questi soldi: lavoro, non sussidi. Crescita, non assistenzialismo. Infrastrutture, non ideologia.

E così, grazie a Germania e Francia, può nascere una nuova Europa dove i cittadini dei paesi più forti accettano di indebitarsi per sostenere le economie di quelli più deboli (a partire dall’Italia). Ci avete propinato per anni, da destra e da sinistra, la vostra propaganda sull’Europa “delle banche” che faceva solo gli interessi dei più ricchi, e ora?

Angela Merkel ed Emmanuel Macron (una democristiana e un liberalsocialista) hanno dimostrato di essere veri leader, che conoscono la storia e immaginano il futuro.

P.S. la richiesta del diritto di veto di singoli paesi è stata respinta, ma i piani nazionali per l’utilizzo dei fondi saranno, giustamente, esaminati dagli organismi comunitari (con buona pace di quelli che rifiutano il MES perché non vogliono “condizionalità” …)

