Mai sentito parlare di PIRRO? Non mi sembra che Conte abbia portato a casa qualcosa,ma promesse spalmate nei prossimi anni salvo intese.

Giuseppe Conte e i 209 miliardi del Recovery fund. Storia di un premier sottovalutato. Da carneade a uomo da 209 miliardi, parabola di un premier abile nella tattica che ha dato il benservito a Salvini e Di Maio. Ora viene il difficile: avere polso e visione, a partire da Mes e riforme.

Più che sottovalutato direi esattamente il contrario. Gli italiani e specificatamente i giornalisti sono dotati di buona impulsività nel giudicare sia positivamente che negativamente le meteore che nel tempo hanno tracciato i cieli della politica italiana. Giuseppe Conte è senz’altro un abile avvocato che con una notevole dose di cinico trasformismo è riuscito (è questo è uno strano merito) a reggere le redini di una maggioranza imbizzarrita, litigiosa ed inconcludente. La chiusura di quest’accordo era inevitabile (Conte o non Conte) in quanto un esito negativo avrebbe significato l’inizio della fine della UE. Adesso viene il difficile e solo ora vedremo di che pasta è fatto l’ “avvocato del popolo”.

Conte è un bravo negoziatore, niente da dire. Ma come per l’INPS il problema è l’applicazione, deve riuscire a far funzionare le cose internamente, perché creare task force non semplifica ma complica le cose. Qui abbiamo bisogno di burocrati svegli ed efficienti, c’è bisogno anche di far capire che non c’è più tempo per cazzeggiare e pensare al proprio piccolo potere. Guardate che abbiamo una lente enorme su di noi. Siamo il paese con più alto ammontare di benefici economici, dobbiamo dimostrare di saperli spendere, di avere un piano credibile, in questi mesi abbiamo visto una macchina statale medievale che cercava di adeguarsi alla modernità. Dobbiamo fare un deciso passo avanti, anche facendo saltare qualche testa se necessario.

Conte è entrato nella negoziazione in un modo, e ne uscito un pochino meglio. Quindi la negoziazione è riuscita, sul resto si continuerà a trattare. Ma ,Sono felice che i soldi che ci vengono dati in prestito o a fondo perduto se ne debba rendere conto a chi ce li da , perchè se fosse per i leghisti o 5S dovrebbero essere spesi per reddito di cittadinanza o acquisto d’immobili a prezzo gonfiato , invece dobbiamo dire prima dove l’investiamo e poi far vedere che lì li abbiamo investiti , sono felice che ci tolgano il diritto di fare i furbini e che si facciano le cose serie, come risanare l’Ilva o aiutare le acciaierie di Piombino , o l’alta velocita nel resto d’Italia od ancora il cablaggio con la fibra del paese e non certo le scrivanie con le rotelle dell’Azzolina

Mai sentito parlare di PIRRO? Non mi sembra che Conte abbia portato a casa qualcosa,ma promesse spalmate nei prossimi anni salvo intese. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo