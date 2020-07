Aspettarsi che i nazionalsovranisti dicano che l’accordo europeo è un grande aiuto per l’Italia e un enorme passo avanti per l’Unione Europea è come sperare che piova dal basso in altro. Loro, semplicemente, avrebbero voluto il fallimento dell’UE per uscirne e uscire dall’euro. Sanno benissimo che da soli non reggeremmo neanche un mese e che ci ridurremmo come l’Argentina o il Venezuela, pronti per essere svenduti a qualche superpotenza vera o presunta, vecchia o nuova.

Non sono solo degli imbroglioni da fiera, ma dei veri e propri delinquenti politici che stanno pianificando la rovina dell’Italia. Vanno contestati parola per parola e banditi dalla coscienza degli italiani per bene.

Altro che patrioti, se va bene sono solo dei suicidi imbecilli, che avendo perso su tutta la linea non hanno che da opporre il caos per rimestarci dentro. Con loro l’Italia muore.

SERVE ISOLARE I FOCOLAI NAZIONAL SOVRANISTI. Con loro l'Italia muore

