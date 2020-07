Zingaretti attacca Renzi, poi ringrazia Meloni: la rivelazione.Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ha apprezzato le parole di Giorgia Meloni sul Recovery Fund

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha dimostrato il suo apprezzamento per i comportamenti di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Al leader di Italia Viva Matteo Renzi, invece, ha riservato un duro attacco. Alla domanda su chi sia meglio tra Salvini e Meloni, Zingaretti ha risposto: “Sono due presenze di due culture politiche di cui sono diffidente. La destra è brava a cavalcare i problemi spesso ma altrettanto spesso è incapace di risolverli”. Lo ha detto a “In Onda” su La7.

Zingaretti e l’endorsement a Giorgia Meloni

In particolare, Zingaretti ha apprezzato le parole di Giorgia Meloni sul sostegno di Fdi al governo nella trattativa sul Recovery fund: “È stato molto importante, le fa onore, giusto. Siamo due politici di Roma – ha rivelato – e spesso ci parliamo. Avere rapporti politici civili tra avversari la base della democrazia”.

Zingaretti appoggia Meloni, cosa aveva detto la leader di FdI

Queste le parole di Giorgia Meloni che hanno suscitato l’endorsement di Zingaretti: “Fratelli d’Italia antepone sempre l’interesse della Nazione a quello della fazione, soprattutto quando il Governo italiano – da chiunque sia guidato – è chiamato ad affrontare difficili sfide internazionali”.

“Nel complesso negoziato europeo sul Recovery Fund – ha aggiunto Meloni – abbiamo chiesto in Parlamento al premier Conte di giocare in attacco, perché senza l’Italia non c’è la Ue e non può esserci d’accordo. Se il Presidente del Consiglio difenderà fino in fondo gli interessi del popolo italiano, sappia che ci troverà al suo fianco“.

Zingaretti contro Renzi: la polemica

Su Italia Viva il pensiero di Zingaretti è molto duro: “Io non vado in tv a polemizzare con gli alleati mentre c’è chi polemizza più con gli alleati che con il centrodestra. Io credo che Matteo Renzi abbia sbagliato“, ha detto, perché “ha presentato il suo movimento dicendo, e uso parole sue, che l’obiettivo era distruggere il Pd, Credo che Renzi l’ha capito e ora con lui si è aperta una fase di dialogo, di confronto”.

