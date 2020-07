Lasciamo stare, davvero. Goditi il sole del Papeete, caro Salvini, tu che puoi. Noi abbiamo da fare.

Giuseppe Conte non fa trionfalismi, ma porta a casa 209 miliardi per l’Italia, più della proposta iniziale di 173 miliardi. Straordinario!

Dice il premier: “Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre. Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese e l’autonomia delle istituzioni comunitarie”.

Bravo. Parole misurate, di responsabilità. Potrebbe togliersi tanti bei sassolini dalla scarpe, ma non lo fa. Neanche gli occhi cerchiati dalla stanchezza, o l’adrenalina della vittoria, riescono a scalfirne l’aplomb da gentiluomo d’altri tempi. Chapeau.

Beh, io non sono Conte. Immagino Matteo Salvini… Gli dev’essere preso un colpo, alla notizia del risultato eccezionale conseguito da Conte! Il mojito gli è andato di traverso! Il premier che, a suo dire, è andato in Europa “col cappello in mano” vince su tutta la linea e spunta 209 miliardi per le famiglie, le imprese, i lavoratori italiani. Ma quanto rosica il Capitone, oggi?

Vabbè, lasciamo stare. Parliamo di cose serie. C’è l’accordo, ed è una notizia fantastica per tutti, compresi gli elettori leghisti. Non vince Conte, vince l’Italia. La proposta italiana del Recovery Fund è stata accolta da tutti i leader europei, dopo cinque giorni di estenuanti trattative. Conte ha combattuto come un leone in un negoziato lunghissimo che più volte è stato ad un passo dal fallimento e, alla fine, l’ha spuntata lui.

Anche i giornaloni, oggi, riconoscono il grande successo del nostro premier. Scrive la Repubblica, ad esempio: il vertice è stato risolto sul filo di lana nell’ennesimo incontro sulle riforme tra Conte e Rutte, può dunque vedere la luce il piano straordinario da 750 miliardi per salvare i paesi più colpiti dall’emergenza sanitaria, soldi che saranno reperiti da Bruxelles tramite gli eurobond. Conclusione: un passo storico per l’Unione, che cambia le politiche economiche del continente al termine di un drammatico summit entrato nel quinto giorno di trattative.

Lasciamo stare, davvero. Goditi il sole del Papeete, caro Salvini, tu che puoi. Noi abbiamo da fare.

PS:Nel M5s esultano, ma l’accordo raggiunto a Bruxelles prevede che a vagliare i piani di riforma nazionali sia il Comitato economico e finanziario. L’incognita del “veto” olandese. Ripudiare il Fondo salva stati MES ormai è illogico.PURE VOI ASFALTATI VE NE SIETE ACCORTI?

Lasciamo stare, davvero. Goditi il sole del Papeete, caro Salvini, tu che puoi. Noi abbiamo da fare. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo