BABBO NATALE NON ESISTE.

Dopo l’ottimo risultato Europeo, in attesa di sentire lo schianto del fegato dei sovranisti, cominciamo con il fare molta attenzione a come saranno spesi gli euro.

Cominciamo con il dire, ai tanti nuovi convertiti, che, contrariamente alle favole, Babbo Natale non esiste.

Lo so, detto così può essere scioccante per i nuovi Europeisti , notoriamente affascinati dalle favole, ma è meglio affrontare subito il pericolo della sbornia.

Quindi, Babbo Natale non esiste, e la marea di Miliardi che ci vengono prestati, ipotecando il futuro dei nostri figli e nipoti, si dovranno restituire.

Quindi, fatta questa necessaria premessa, la priorità resta quella di saperli spendere, ben sapendo che, fino all’ultimo dei miliardi, saremo controllati dalla Commissione Europea (e questo sarà un bene), sul giusto impiego che dovrà principalmente riguardare lavoro e sviluppo.

Qui ci si gioca tutto il futuro.

Non possiamo più continuare con politiche assistenzialistiche e sperperi.

Non possiamo demonizzare gli Olandesi che si incazzano perché vedono i nostri andare in pensione a 62 anni(quota cento), mentre loro devono lavorare fino a 66 anni.

Bisogna capire che brucia.

Non possiamo più garantire il Reddito di cittadinanza a chi trova più conveniente restare sdraiato sul divano.

L’ultimo grido dal Turismo, non si trovano più lavoratori stagionali (alberghi, bar, ristoranti) è più conveniente restare a casa ed avere un reddito garantito tutto l’anno.

Per non parlare dei campi di frutta e verdura.

Non si possono continuare a pagare i cosiddetti navigator nella consapevolezza della inutilità.

Non si possono continuare a sperperare fondi pubblici con stipendi faraonici.

Non si possono pagare dei mega-direttori con stipendi che superano quelli del Presidente della Repubblica e quello di Trump messi assieme.

Non possiamo più continuare a foraggiare l’Alitalia con miliardi di euro, nella consapevolezza che saranno sempre soldi bruciati.

E potremmo continuare con privilegi, tantissimi, con le auto blu e personale, con le scorte dei politici e qualche Pennacchione.

Insomma l’elenco potrebbe continuare e, in verità,non vedo come dare torto al premier olandese Rutte, che da questa spirale vuole farci uscire.

Ma vi sembra normale che un Capo del DAP (amministrazione penitenziaria) guadagni uno stipendio di 320mila euro annui?

Ma vi sembra normale?

Ecco la medicina sarà e dovrà essere amara, ma il personale preposto alla cura dovrà essere scelto e preparato, e questo è quello che più mi preoccupa e mi fa star male.

Aspettiamo e speriamo.

