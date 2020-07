DAL TRAMONTO ALL’ALBA

Dopo anni di ripiegamento e di basso profilo, spesso di assenza, l’UE ha posto le premesse per tornare in campo nella competizione internazionale come soggetto unitario, per crescere fronteggiando le ambizioni egemoniche di Usa e Cina e le velleità autoritarie della Russia. Basta leggere i commenti di alcuni giornali conservatori angloamericani per capire, oltre che lo scorno imbarazzato di chi è uscito dall’Unione nel momento peggiore per lui, lo scetticismo di maniera di chi vorrebbe un’Europa divisa, una mera espressione geografica da trattare come un perimetro di mercato senza anima, da sfruttare a piacimento.

Anche per noi italiani si apre una strada nuova, inesplorata. Ora si apre la vera partita interna. Il rispetto rigoroso di quell’accordo può significare più benessere, più diritti, più democrazia, ma solo se saremo in grado di ridisegnare una nuova mappa dei nostri doveri avendo presente che ci siamo assunti grandi responsabilità, per oggi e per il futuro.

Avremo risorse ingentissime e tempo, trenta anni, per diventare finalmente europei. Un percorso che inizia subito e sarà complesso soprattutto nei primi anni, che dovranno essere densi di cambiamenti radicali. Ambiente, scuola, sanità, giustizia, burocrazia saranno i terreni sui quali investire per produrre reddito attraverso il lavoro per tutti, non consumandoci di assistenzialismo. Il merito di esserci collocati nella scia vincente di Germania e Francia presto sarà un buon ricordo e d’ora in avanti dovremo metterci nella scia di noi stessi dimostrando di essere capaci di rialzarci in piedi e marciare spediti sulla strada giusta, quella degli standard operativi europei.

Si tratterà di programmare, progettare, dichiarare anticipatamente gli obiettivi da raggiungere in un dato tempo, verificarne costantemente l’attuazione e i risultati finali. La società italiana ha tutte le competenze per farlo come e meglio di altri, che in Europa e nel mondo giocano con una nostra immagine falsa di “cicale” assistenzialiste e profittatrici. A quella parte di società dovremo fare riferimento eliminando le scorie burocratiche e politiciste che impediscono la nostra crescita civile prima ancora che economica.

La destra nazionalsovranista è stata sconfitta dalle Istituzioni europee, dovrà esserlo anche nella società. Mostrando a tutti quanto sia meschina e inconcludente la loro opposizione al nuovo corso europeo, che pretendendo soldi gratis e senza alcun controllo, ci fa fare la figura degli accattoni arroganti e irresponsabili verso noi stessi, innanzitutto.

