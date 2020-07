SONO UN RENZIANO DI ITALIA VIVA E NON TRADIRÒ MAI IL MIO LEADER MATTEO RENZI COME QUALCUNO FARÀ HO AVRÀ GIA FATTO IO NON SONO UN TIFOSO MA CONDIVIDO TUTTA LA SUA LINEA POLITICA DI MATTEO RENZI AVANTI COSÌ MATTEO RENZI IO CI SONO E CI SARÒ SEMPRE COME TANTISSIMI ALTRI CHE LA PENSANO COME ME GRAZIE MILLE MATTEO RENZI DI AVERMI FATTO CONOSCERE IL VALORE SINCERO DELLA TUA POLITICA ITALIA VIVA

“Esultare come se avessimo vinto il mondiale, e creare meme imbecilli sui social perché è stato riconosciuto che abbiamo la recessione più grave d’Europa, portandone peraltro il peso della responsabilità, ci rende ridicoli.

Giuseppe Conte ha ottenuto per l’Italia più di quanto avrebbe ottenuto l’anno scorso quel suo predecessore che si chiamava, non so se ve lo ricordate, Giuseppe Conte, e meno di quanto avrebbe ottenuto un qualsiasi altro premier privo di quelle condizionalità associate al suo curriculum da ex vice di Salvini e Di Maio e da attuale vice di Rocco Casalino e Marco Travaglio. Se non si fosse presentato a Bruxelles come il premier di quota 100, del reddito di cittadinanza e dell’indisponibilità a usufruire dei soldi del Mes per ragioni incomprensibili.

C’è da aggiungere un altro aspetto, che nella propaganda abilmente orchestrata da Casalino è stato cancellato: i 209 miliardi non sono stati assegnati all’Italia perché siamo belli e bravi né perché siamo il paese più colpito dalla pandemia, per quello c’era il Mes, ma perché la nostra economia è in condizioni peggiori delle altre, perché il prodotto interno lordo italiano languiva anche PRIMA DEL COVID, perché nei due anni di cura Conte sono state sprecate risorse miliardarie in misure di assistenzialismo improduttivo, perché i consulenti economici del premier sono un fuori di testa amico di Grillo e Casaleggio che vaneggia di economia blu e una stimata professoressa che vorrebbe far produrre allo Stato anche le angurie.

Esultare come se avessimo vinto il mondiale e creare meme imbecilli sui social perché è stato riconosciuto che abbiamo la recessione più grave d’Europa, portandone peraltro il peso della responsabilità, è perlomeno grottesco e certamente non dovrebbe costituire titolo di merito. Tanto più che non c’è uno straccio di piano su che cosa fare con i 209 miliardi che arriveranno nella seconda metà del 2021, sempre che il paese regga fino a quella data.

Conte e Casalino a loro modo ci sanno fare e sono in piena sintonia con lo spirito di un tempo che al mondo ha già regalato Donald Trump, la Brexit, Jair Bolsonaro, Beppe Grillo, Matteo Salvini, Viktor Orbán e numerose altre miserie.”

Esultare come se avessimo vinto il mondiale, e creare meme imbecilli sui social perché è stato riconosciuto che abbiamo la recessione più grave d’Europa, portandone peraltro il peso della responsabilità, ci rende ridicoli. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo