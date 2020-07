Del Rio alla Camera.”Se oggi festeggiamo, lo dobbiamo a noi democratici, che, un anno fa, evitammo di mettere l’Italia nelle mani di Salvini”. No, caro Del Rio, non puoi parlare a nome del tuo segretario Zingaretti, che era

per le elezioni, ma il merito è di Renzi e di quei veri democratici, che vi imposero una scelta drammatica, pur di far fallire il piano di Salvini e Meloni di andare al governo per portare il ns Paese fuori dall’Europa. Senza quella straordinaria pagina di storia scritta da Matteo Renzi, con una vera mossa del cavallo, oggi di cosa stareste a festeggiare? On. Del Rio, però, citare Renzi, non è bestemmiare, ma rispetto, per chi ci ha salvato dalla furia del padano e da uno scampato e gravissimo pericolo corso dalla nostra Italia!

Forse cari amici del PD adesso è chiaro perché un anno fa abbiamo scelto di prolungare la legislatura anche contro le resistenze del nostro gruppo dirigente di allora….

Era l’idea che la Politica potesse convertire il populismo

Era l’idea che un governo sovranista potesse diventare europeista

Mi rivolgo a voi perché la partita inizia adesso

Il bello o il brutto o il difficile inizia adesso

Saremo capaci di assumere la leadership per cui

l’assistenzilalismo diventa crescita

il giustizialismo diventa garantismo

la capacità di scommettere sul populismo diventi voglia di scommettere sulla Politica?

Ad Agosto 19 abbiamo dimostrato che la Politica aveva un senso

A noi il compito di dare un futuro al nostro paese “…….

