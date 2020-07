La sindrome del beneficiato rancoroso. Calenda e i sondaggi

Lo vedi quasi ogni sera nei talkshow di LA7.

Sempre più litigioso, irsuto e rancoroso a spiegare a tutti che l’accordo europeo è stato un semi fallimento con motivazioni sempre più simili a quelle di Salvini.

E ad una giornalista che glielo faceva notare ieri sera lui replicava alzando i toni della sua voce stridula.

D’altra parte bisogna capirlo lui al parlamento italiano non c’è e deve fare la figura del commentatore critico.

Un po come Scanzi, anche lui in servizio permanente effettivo nei talk show, che inveiva contro quei “coglioni degli italiani”.

Che avevano paura del corona virus mentre per lui era un semplice raffreddore senza alcuna conseguenza.

Poi si sa essendo esperto di lingua e di penna ha scritto un libro in cui i cazzari del virus erano invece Renzi e Salvini.

Tornando a Calenda, i sondaggi sembrano premiarlo, questa sovraesposizione mediatica sembra fargli bene.

Se sia i sondaggi del Lunedì e la Ghisleri ieri lo pongono poco sopra Italia Viva.

Ma si sa che i sondaggi rilevano opinioni mentre la politica é anche un’altra cosa.

E’ forza organizzata nei territori e qui Calenda sta a zero.

Sono gruppi dirigenti e qui Calenda può contare solo sul buon Richetti che gli ha fatto conquistare un consigliere regionale in Emilia.

Mentre Italia Viva conta su una cinquantina di parlamentari che fanno proposte sul territorio presidiandolo.

Come pure su una ventina di consiglieri regionali mentre Calenda è a uno.

Come pure i sindaci a partire da Ercolano e tanti altri nei medi centri.

E forti gruppi consiliari.

Un radicamento in grado di produrre candidature di Italia Viva alle prossime regionali di certo seguito. ed alleanze significative con altre forze politiche affini, come sta avvenendo in Liguria e in Veneto. Oltre la Puglia.

Lì gli elettori non troveranno Calenda nè le sue articolazioni territoriali.

E siccome si sa che per le regionali si vota per i Presidenti delle Regioni e per i candidati,con le preferenze, Calenda dimezzerà i suo consensi rispetto ai sondaggi mentre Italia Viva li accrescerà senz’altro.

I sondaggisti fanno il loro mestiere magari sulla base di chi questi sondaggi li commissiona.

Ma la politica è ben altra cosa, molto più complessa sfaccettata ed articolata.del seguito ai tal show.

Ed in questo Calenda sembra somigliare sempre più a Bersani.

Un commentatore acido della vita politica piuttosto che un leader.

