La stagione del populexit

Il giorno storico dell’Europa, l’anno zero del nazionalismo e l’occasione offerta dal Recovery fund non solo alla maggioranza ma anche all’opposizione: dimostrare di avere una strategia diversa dall’utilizzo del maloox. E’ ora di aiutarci a casa nostra.

Vedo dai commenti che i russi non l’hanno presa bene……Il rafforzamento dell’Europa e’ proprio fumo nei loro occhi, come anche in quelli degli americani, of course.

L’ipocrisia, la falsificazione della storia, la propaganda e la demagogia. Il solito ritornello della superiorità, della unicità e della capacità di fare il bene del Paese come nessuno farebbe, una verità tanto assoluta che all’est il comunismo è crollato per la fame e la mancanza di libertà, in Italia è stato costretto a cambiare nome e camuffarsi nel tentativo di distrarre i cittadini dai disastri economici e sociali che in decenni ha combinato. Perché sia chiaro l’Italia dal 1946 per 67 anni è stata governata dall’asse Dc-Pci variamente inteso visto che alla fine si è fuso e solamente per 9 da Berlusconi. Oltretutto col Cav per via di qualche cattivo consigliere gli inciuci con la sinistra ci sono stati eccome, col risultato che Re Silvio è stato fottuto è il Paese non è cambiato. Al Paese serve onestà intellettuale, trasparenza, bipolarismo vero e non il cattocomunismo o il fascismo che per definizione non possono essere sinceri.

Molto bene!!! L’Europa come la conosciamo si costruì soprattutto con l’Italia in pieno boom economico, non si era certo avviliti, l’avvilimento nei confronti dell’Europa è arrivato negli ultimi anni, dal 2011 in particolare in poi…il fatto che lei veda nell’accordicchio del prof Conte una Europa che vorrebbe andare oltre i limiti mercantilistici mi fa sorridere, mi perdoni. Ad oggi in Europa tutto è mercato, perfino le basi dell’essere umano come tale…nascita, morte, famiglia…siamo ormai così pervasi dal nichilismo autodistruttivo che ci entusiasmiamo davvero per il nulla, chi più e chi meno.

Il risultato è sicuramente un compromesso, come tale avrà difetti, ma consente di disporre di risorse superiori alle prime idee di accordo. Ora, senza entusiasmi fuori luogo, occorre una progettualità per l’utilizzo dei fondi e, mi auguro che possa essere attuato un impegno comune, che veda la partecipazione dell’opposizione. o almeno di una parte di essa, perché SERVE sottolineare che, con la Lega al governo, sarebbe stato molto improbabile far valere le nostre posizioni nel Consiglio d’Europa ed, analogamente, temo che la Lega non voglia in alcun modo collaborare alla prossima fase,

Chi è contro l’Europa troverà sempre una ragione per dire che qualunque accordo fa schifo ed è contro gli interessi nazionali. Noi italiani ragioniamo per quanti (teoria quantistica della fisica) saltando di livello energetico ogni vent’anni circa, o multipli ,senza soluzione di continuità. Quando fu fondata l’Unione europea la stragrande maggioranza degli italiani ,forse perché avviliti dalle conseguenze di una guerra persa e da una miseria economica che dilagava per tutto il paese, abbracciò con entusiasmo tale iniziativa politica. Oggi sembrerebbe che questa maggioranza non trovi più quelle stesse ragioni per accogliere con entusiasmo un accordo che seppure con qualche perplessità di carattere nazionalista mostra la volontà di un unione che vorrebbe andare oltre i limiti mercantilistici che fino ad ora sono stati alla base dell’accordo fondativo. I sovranisti di oggi non accettano più la cultura e la civiltà dei paesi europei su cui fondare condizioni politiche di convivenza.

