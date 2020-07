La Presidente del Municipio, Monica Lozzi, ha abbandonato il MoVimento 5 Stelle, ricoprendolo di fango e condannando l’amministrazione di Virginia Raggi.

La Lozzi ha finalmente ammesso quello che diciamo noi da 4 ANNI. Ha riconosciuto che la classe dirigente del M5S non è all’altezza, che il territorio è all’abbandono totale, che i cittadini sono stati illusi, che gran parte delle promesse sono state disattese e che il M5S è diventato solo oligarchia e propaganda.

L’ennesima scena di teatro all’interno del M5S romano. Dovevano aprire il Campidoglio come una scatoletta, dovevano cambiare #Roma e invece sono finiti a lanciarsi i coltelli a vicenda.

Dopo i KO dei 5stelle nei Municipi III, IV, VIII la sindaca #Raggi incassa l’ennesimo fallimento. Se non riesce a governare nemmeno i suoi presidenti, come può governare Roma?

Il castello di carte dell’amministrazione Raggi continua a cadere in pezzi mentre i romani vivono tra mille difficoltà con una città in ginocchio da 4 anni di non-amministrazione.

Ma ora, basta. Ci vediamo nel 2021.

NOTIZIE ROMANE:Cosa è successo nel VII Municipio? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo