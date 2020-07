Tutto quello che c’è da sapere dell’accordo europeo sul Recovery fund.All’alba del quinto giorno di negoziati è stata trovata l’intesa. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo stato di diritto e il clima. Vincitori e vinti e che cosa ha ottenuto l’Italia.

L’Europe c’è e ci sorveglia. La vera, autentica rivoluzione epocale è che l’Italia e la sua politica casereccia, siano “costrette” a elaborare piani credibili di riforme “strutturali” e a realizzarli. Nessun altro paese europeo deve fare riforme strutturali. Chiunque governasse dovrà riuscire a mutare i pilastri portanti dell’attuale sistema Italia: dal ruolo dello stato nell’economia, nella scuola, nella ricerca, nel sociale, alla Magistratura, ai poteri del circo mediatico-giustizialista, ai sindacati e lobby di categoria, sinecure e rendite di posizione. Le storture, i costumi attuali sono frutto di generazioni. Ottimismo e decisa buona volontà. Auguri Italia!

Non capisco invece l’idea di qualcuno che sia “umiliante” accettare delle condizioni. Se da ricercatore scrivo una proposta di ricerca e chiedo, per esempio, un milione di Euro allo European Research Council per portare avanti le mie ricerche, è “umiliante” che quello che faccio venga valutato prima, durante e dopo il grant (sono soldi a fondo perduto, non un prestito)? Leggevo ieri su La Stampa che in Italia andiamo in pensione in media con 31.8 anni di contributi, mentre nei paesi “frugali” in media lo si fa dopo 38-41 anni. È plausibile chiedere soldi all’Europa in un momento come questo per fare quello che ci pare, quando quello che ci pare include Quota 100, fondi per la fallimentare ANPAL del mitico Parisi, 3 miliaridi di Euro per Alitalia, nazionalizzazioni a go-go, etc. etc.? Io che mi ritengo individualmente “frugale” ho i miei dubbi.

Insomma, per dirla papale papale l’Italia avrà i soldi ma anche il fucile puntato e pronto a sparare. Il che non è certo simpatico e anzi è alquanto umiliante. Ma ce lo siamo meritato: negli ultimi trenta anni i vari governi hanno fatto tante di quelle stronzate che è un miracolo che non ci abbiano sbattuti fuori dall’UE. Il mio timore è che le “stronzate” le faremo comunque perché purtroppo è nel nostro DNA e i partiti politici che noi italiani abbiamo votato tranne rare eccezioni hanno l’intelligenza e le capacità organizzative di un ameba ( mi scuso con l’ameba). Detto questo, tuttavia, insisto sul fatto che alcuni paesi UE come Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Malta, Cipro dovrebbero essere duramente sanzionati in quanto danneggiano gli altri paesi membri agendo vergognosamente come “paradisi fiscali”. E l’Italia potrebbe e dovrebbe iniziare questa battaglia cercando di coinvolgere le altre nazioni “oneste”.

Tutto quello che c’è da sapere dell’accordo europeo sul Recovery fund.Noi italiani dovremo dimostrare che siamo capaci di essere anche persone serie e come dice il presidente del consiglio con dignità. Come per il lockdwon , dovremo essere uniti e responsabili per aiutare chi ci governa a spendere bene i soldi che ci regalano e quelli che dovranno restituire le future generazioni. Non dimentichiamo che chi presta i soldi dopo li rivuole indietro ad ogni costo. ultima modifica: da

