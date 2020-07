GIU’ LA MASCHERA.

IL TEMPO DELLE CHIACCHIERE E’ FINITO.

E’ GIUNTA L’ORA DEL “FARE” ED ORA VEDREMO IN QUEL CORRAL QUANTI SONO I CAVALLI DI RAZZA E QUANTI INVECE I SOMARI.

Ora non ci sono più alibi per nessuno. I fondi UE sono a disposizione, ma per usarli è necessario elaborare dettagliati e qualificati programmi di investimento.

Il Governo, quindi, è chiamato a dare prova di capacità sin qui mai sollecitate e manifestate.

Analogamente, dovranno fare le forze politiche che lo compongono.

Da questa prova straordinariamente impegnativa e nel contempo avvincente dalla quale l’Esecutivo ormai NON potrà più sottrarsi, ogni Cittadino avrà modo di verificare se e quale visione hanno del Paese Il PD, i Grillini ed IV; se e quali sono le loro eventuali differenze programmatiche nonché, in particolare, quali tra queste forze politiche ha la cifra e la caratura di una forza politica autenticamente di Governo.

TRANQUILLI. SENTIREMO DIVERSI RAGLI, QUALCHE BLA BLA BLA E VEDREMO UN SACCO DI STRACCI VOLARE IN ARIA.

