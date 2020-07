Io non avrei tutte queste certezze (o auspici). Anche perché i soldi arriveranno tra un anno bene che vada.

Improvvisa bonomia. I 209 miliardi pacificano Bonomi e Conte. Villa Pamphili prima e i soldi Ue dopo cambiano l’approccio di Confindustria col Governo: dalle bombe al plauso. Draghi in freezer. Ora dipende da come verranno spesi

Arrivano i Dollari…e tutti arrivano! Poi la Verità è che qualsiasi sia il gruzzolo o bottino da espugnare,si stà verificando quello che si temeva: cioè tutti ne vogliono una fetta e questo non vuol dire che è per il bene del paese e per rilanciarlo. “Ricerca” non vuol dire solo quella medico scientifica,ma anche quella tecnologica che una volta in Italia era abbastanza di punta; “Cura del territorio” non vuol dire “solo” tunnel e ponti…ma tante cose (vedi esondazione Seveso?) che darebbero lavoro a tante piccole e medie imprese; SSN vuol dire migliorare le strutture sanitarie,le competenze e la qualità del servizio “pubblico” al cittadino;Scuola; vuol dire sia le strutture edilizie,i corsi,gli insegnanti e la loro professionalità ed i “programmi di studio”; poi soldi per la maggior tutela e sicurezza del lavoro; gran Finale idealistico…la MODERNIZZAZIONE dello Stato!etc etc la lista è lunghetta!

Temo invece che soldi vadano,in regalie elettorali, leggi pro cementificazione selvaggia,poi anche per campi da Golf ed annesse associazioni,costruzione di porti privati nei posti più belli della nostra costa,fiumi di soldi in strutture che saranno istituite ad hoc per questa o quella spartizione di soldi (dicasi carrozzoni),soldi per le opere faraoniche (le grandi opere dove lavorano le solite grandi società amiche della politica) che spesso non servono al territorio ed al comune cittadino. Tutti amici di Conte?..ma sù non durerà e lo capisce anche il più scemo. . E non ci sara nessun assalto alla diligenza perché non c’è nessuna diligenza, i fondi verranno spesi sotto la stretta sorveglianza di una commissione europea, a Bonomi conviene essere gentile, educato e molto riflessivo. Anche Bonomi aveva creduto nella spallata contro il governo, orchestrata dalla lega ma la spallata anziché spalancare la porta ha fracassato la spalla di Salvini, la Meloni è furba e si tiene a 10 metri lontano.

Caro Premier Conte , dopo il successo relativo alla misiione Europea che consegna al nostro Paese una consistente base di quattrini freschi da investire al meglio , dovrà stare attento a tante cose ma una sicuramente …… in particolare , forse la più importante. L’arrembaggio dei ruffiani alla corte di un governo che sino a poco tempo fa , era sulla graticola in attesa di essere cotto e spolpato . Oggi , in prima fila, l’acerrimo amico- nemico , il Presidente di confindustria Bonomi , che inizia quel passo di riavvicinamento in quanto , la ruffianeria italica, è da sempre stata nel DNA di Lor Signori . Insomma quando sentono l’odore degli

” sghei” , dei ” piccioli “, delle ” palanche”, dei ” surici” non capiscono più nulla perchè da sempre , nelle crisi economiche. ad uscirne con le tasche piene , sono stati sempre e comunque loro , loro LOR SIGNORI. Quindi caro presidente Conte non ci deluda. Il sottoscritto è un cittadino comune , con qualche anno sulle spalle quindi in pensione , che non aspetta altro di rivedere rifiorire il Paese Italia ma non sicuramente alla solita maniera. Milioni di cittadini la stanno aspettando al varco . Davanti a quel varco delle opportunità di lavoro , davanti al varco della vera lotta all’evasione fiscale , davanti al varco dell’abbassamento della pressione fiscale sulle buste paga dei lavoratori e sul vitalizio di quei lavoratori che dopo più di 40 anni di lavoro , con il cambio sfavorevole lira/euro sono rimasti in braghe di tela. Poi naturalmente per finire quell’ultimo varco. Il varco della dignità , di quella passione politica che ogni italiano dovrebbe riabbracciare per riappropriarsi del proprio destino senza più vergognarsi di sentirsi definire quando si varcano i confini nazionali…….ITALIANO ? MAFIOSO . Credo di essermi spiegato al meglio.

Io non avrei tutte queste certezze (o auspici). Anche perché i soldi arriveranno tra un anno bene che vada. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo