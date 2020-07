ITALEXIT E IL FASCIO

Meno male che c’è Paragone, almeno oggi ci pensa lui a ricordare, ai “nuovi europeisti”, la provenienza, anzi, meglio, il percorso del Movimento verso la strada per Damasco.

-Preciso subito, per qualche pentacretino, che per Damasco si intende la strada della conversione, di un radicale cambiamento avvenuto in modo improvviso e folgorante, e non di un tratto autostradale.

Ecco, meno male che lui c’è, a ricordarci con la sua ITALEXIT, che la natura trionfa sempre.

Questa è sempre stata la loro natura, lo era quando in campagna elettorale gridavano “Fuori dall’Europa” e su questo hanno ottenuto i voti.

Lo erano quando lo gridavano assieme ai leghisti con il Conte/1 e hanno continuato con il Conte/2.

Un Conte per tutte le stagioni.

Lo erano, lo sono e lo saranno perché è nella loro natura.

Sono dei “CRETINI NATURALI”.

Che un certo Paragone, adesso, proprio nel giorno che la Stella Europea brilla più forte che mai, proprio oggi, che è sotto gli occhi di tutti, anche dei pentacretini di primo pelo, che se riusciremo a sopravvivere (e loro a conservare la poltrona), lo dobbiamo proprio all’Europa, e quindi è naturale che proprio oggi, con il tempismo che li contraddistingue, da sempre, uno di loro, uno dei tanti pentacretini ancora in circolazione, dia sfogo alla sua naturale indole e manifesti quello che, coerentemente, resta un suo primario obiettivo, ITALEXIT!

Allora la domanda che pongo ai nuovi europeisti, è cambiato Paragone o siete “cambiati” voi?

Questo è importante saperlo, perché è vero che di tutta l’erba non si può fare un fascio,ma è altrettanto vero che con “L’ERBA” SI PUÒ SOGNARE IL FASCIO.

