Missione compiuta: finalmente anche il Pd ha capito che le regole del gioco si scrivono insieme. È ciò che chiediamo da settimane e per questo ci siamo opposti a una incomprensibile (e non concordata) forzatura sui tempi. Priorità ai posti di lavoro e non ai posti in parlamento.Marco Di Maio

“Stupisce che ci si stupisca. Da quando qualcuno ha deciso di fissare come priorità inderogabile di questo Parlamento il voto su una nuova legge elettorale, abbiamo detto chiaramente che non eravamo d’accordo. Chi vuole una legge elettorale ora non si rende conto delle conseguenze che ha avuto la pandemia. Oggi le nostre priorità sono i posti di lavoro degli italiani, non i posti in Parlamento. Noi continuiamo ad essere coerenti: abbiamo espresso in ogni sede la contrarietà ad una accelerazione inspiegabile, con una legislatura che vede il suo termine nel 2023, e che va a rovinare un rapporto di collaborazione con l’opposizione che, pur nella differenza politica anche aspra, ha permesso l’approvazione unanime dell’assegno unico e dovrà votare nei prossimi giorni lo scostamento di bilancio, oltre ad altri provvedimenti successivi. Inoltre le regole del gioco vanno scritte insieme, o per lo meno ci si deve provare. Lo abbiamo sempre fatto e riteniamo sbagliato voler proprio adesso andare contro questo principio. Cosa è cambiato da ieri, quando in ufficio di presidenza c’è stata l’unanimità per il rinvio dell’esame del testo? Chi ci accusa di essere passati col centrodestra, o aver cambiato maggioranza, lo fa per motivi strumentali o forse per nascondere le proprie divisioni interne delle quali, con rispetto, non vogliamo occuparci”

