Non fa una piega, ma sembra l’articolo scritto da una persona appena rientrata sulla Terra dalla Luna.

L’insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei.Viviamo in una Repubblica parlamentare, ma dal dibattito sull’uso del Recovery Fund sembra una Repubblica a responsabilità limitata e confusa. Con la Bicamerale cadrebbe un principio cardine: l’accountability. Il marchio dello scaricabarile.

https://www.huffingtonpost.it/entry/lassurda-voglia-del-suk-parlamentare_it_5f1c065dc5b6128e682658ac?a9&utm_hp_ref=it-homepage

Cosa mi tocca leggere. Il prof Pasquino che definisce spregiativamente “suk” il Parlamento. E chissà se avrebbe scritto queste stesse cose se al governo ci fosse stato Salvini. Poi non si capisce perché a decidere come impiegare denari che serviranno a rimettere in sesto il paese nei prossimi 10-20 anni dovrebbe essere il governo, espressione di una maggioranza parlamentare che peraltro al momento tale non è a livello elettorale, e non piuttosto il Parlamento che rappresenta ed esprime le posizioni, le categorie sociali, gli interessi e le opinioni politiche di tutti i cittadini

Non sono assolutamente d’accordo. Il governo in carica non deve decidere non e in grado di prendersi tutte le sue responsabilità nella pianificazione politica ed economica ordinaria del Paese, e sottoponendosi periodicamente al giudizio degli elettori.Figurarsi ora che! In questo caso stiamo parlando di riprogrammare il futuro dei prossimi anni dell’Italia, con una quantità di soldi pari a circa 15-20 volte il famoso Piano Marshall del 1948-50. Sarebbe assolutamente cieco, democraticamente e socialmente ingiusto, che decisioni tanto importanti venissero prese in assoluta solitudine da chi, parte per caso e parte per scelta, e completamente incompetente si trova in questo momento al posto di comando. Il futuro di un Paese non lo disegna una parte politica a suo piacimento, a meno che non stiamo parlando di Putin o di Erdogan. [NB: non ho mai votato e non voterò mai Salvini, Meloni o Berlusconi neanche sotto tortura, ma e’ una questione di democrazia, che tutti possano partecipare in maniera corretta a decisioni cosi’ importanti

Partendo dal presupposto che questo governo attualmente *non* rappresenta la maggioranza degli italiani (si, babbee, nel 2018, quando ancora gli elettori del PD e del M5S non sapevano che grande fregatura avrebbero preso…), la maggioranza ha già trasformato il Parlamento, i ministeri e le riunioni del consiglio dei ministri in grandissimi suk. Non poteva essere altrimenti, come nella tradizione dei migliori governi di compromesso. E già oggi giocano allo scaricabarile.

Mai come in questo momento è stato chiaro che non si può affidare un potere così ampio ad un parlamento formato da persone men che mediocri, elette alla boia d’un Giuda da un popolo bue come questo. È tempo di concedere al parlamento soltanto poteri di rappresentanza, di controllo e di indirizzo, riservando i poteri reali ad una classe dirigente appositamente formata e selezionata.

Giusto,governo,ministri se competenti se espressione della maggioranza si assumano le responsabilità’.Ma gli aiuti se arriveranno sara’ fra un anno,dopo un esame dei piani /proposte d’investimento e saranno sottoposti all’approvazione dei singoli stati e dei Lander tedeschi.

Conte ha avuto un giorno di gloria,ora è già lotta interna per un qualcosa che non è certo che arriverà. Le centinaia di situazioni critiche rimangono sospese

Non fa una piega, ma sembra l’articolo scritto da una persona appena rientrata sulla Terra dalla Luna. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo