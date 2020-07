Parole sante sig. Martello,continui a fare il suo egregio lavoro e non si curi degli sciacallaggi politici,loro sono gente che sull’ignoranza ci campano allegramente.

Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Lo stato d’emergenza lo dichiaro io”. Intanto a Pozzallo sbarca mercantile con 108 persone soccorse. Con l’hotspot locale che accoglie oltre mille persone, dieci volte oltre la sua capienza, Totò Martello lancia un ultimatum al governo, mentre altri 203 persone sono arrivate sull’isola a bordo di sette barchini. E su Salvini: “Quando sbarcavano e lui era al Viminale non è mai venuto qui a fare propaganda come adesso”. Da Pozzallo, invece, il sindaco risponde all’appello delle ong chiedendo tamponi il prima possibile

Complottismo alle stelle! Quante stranissime coincidenze. Appena è iniziata la campagna elettorale per le regionali e per le comunali sono ripresi sbarchi e sono iniziati i casi di covid tra i migranti. ma la gente non è fessa. La gente non abbocca, la gente ha sgamato tutto. Il complottismo è alle stelle. Il copione è sempre lo stesso, trito e ritrito, addirittura ridicolo. l’allarmismo per immigrazione e sicurezza scatena un complottismo senza fine, a maggior ragione in campagna elettorale! Da oltre un ventennio, dai primi anni della Seconda Repubblica, il copione è sempre lo stesso. I media main stream prendono di mira una categoria e hanno l’ordine di amplificare qualunque notizia metta in cattiva luce i migranti e le minoranze e di minimizzare tutti i crimini degli italiani. Attenzione l’ordine arriva anche a media main stream non di destra. Ma non hanno capito che la gente ha sgamato tutto e non abbocca. Si veda in Emilia Romagna, dove nonostante un martellamento mediatico asfissiante su sicurezza e immigrazione, la gente si è ribellata al lavaggio del cervello e le destre antimigranti hanno perso. Tuttavia l’utilizzo dei media main stream per orientare il consenso e demonizzare i diversi era diffuso già durante il fascismo. Si pensi alla stampa di regime che fomentava odio e razzismo contro ebrei, africani, slavi, albanesi, greci, inglesi…per giustificare le leggi razziali, il colonialismo e la seconda guerra mondiale.

Sbarchi e immigrazione sono usati come armi di distrazione di massa. Adesso da cosa vogliono distrarre? Dall’inchiesta sui carabinieri a piacenza? Dal rinvio a giudizio dei carabinieri del caso Mollicone? Dall’inchiesta su Fontana in Lombardia? Dall’inchiesta sui commercialisti della lega? Dall’inchiesta su Gelli e la p2 mandanti della strage fascista di Bologna? Dal memoriale shock di graviano? Ma attenzione: immigrazione, sbarchi e sicurezza non distraggono ma attirano ancora di più l’attenzione sugli scandali che si vogliono oscurare! Immigrazione, sbarchi e sicurezza scatenano un complottismo senza fine! Ecco i temi che non distraggono, che non spostano voti, che non interessano e che scatenano solo complottismo: sbarchi, sicurezza, immigrazione, terrorismo, nigeriani, africani, islamici, zingari, cinesi, slavi, mafie straniere….. Ecco invece i temi che interessano la gente, che distraggono e che non alimentano complottismo: calamità naturali (uragani, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, nubifragi, tempeste, tsunami, cicloni, frane, slavine…), economia, lavoro, fisco, pensioni, cultura, scuola, università, ambiente, diritti, borghesia mafiosa, corruzione, scandali del potere e dei colletti bianchi.

Parole sante sig. Martello,continui a fare il suo egregio lavoro e non si curi degli sciacallaggi politici,loro sono gente che sull’ignoranza ci campano allegramente. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo