Se Fontana sapesse o no cosa combinavano il cognato e sua moglie sulla vicenda “camici” lo stabilirà la Magistratura, non Salvini, non DiBattista.

Inchiesta camici in Lombardia: maggioranza all’attacco di Salvini, Di Battista lo critica citando Almirante.L’ex deputato M5S accusa il leader leghista che ha difeso il governatore Fontana parlando di “malagiustizia”. E dà la stura alle reazioni di Pd e Leu

Nella vicenda dei camici sembra che il più pulito abbia la rogna. Sarà la magistratura a chiarire ed eventualmente a formulare capi d’accusa, Ma dagli organi di stampa emergono alcuni particolari:

1. Assegnazione senza gara a prezzo concordato. 2. Alla scoperta della faccenda il prezzo si è trasformato in donazione gratuita, ma per un numero inferiore di camici. 3. Fontana fa un pagamento al cognato, probabilmente a titolo di rimborso, da un suo conto personale in una banca svizzera.4. Salvini urla alla “malagiustizia” perché si cominciano a scoperchiare i vasi di Pandora della Lega. Ripeto, sarà la magistratura a fare chiarezza, ma una domanda mi sorge spontanea: se i leghisti continuano con il loro ritornello “prima gli italiani”, perché poi tengono i soldi in Svizzera? ma che spreco fiato a fare! Che sia Berlusconi, Previti, Dell’Utri, Formigoni oppure Bossi, (e qui mi fermo ai nomi più noti, che altrimenti ci vorrebbe un elenco del telefono), il politico di centrodestra indagato, e spesso anche condannato, non è mai colpevole, anzi: proprio per essere indagato, e meglio ancora se condannato, diventa un martire ed eroe. Berlusconi in una cosa ha avuto un successo totale: nell’imprintare questo concetto nella mentalità dei suoi sostenitori, che oggi, poi, sono i sostenitori di Meloni e Salvini; credo, e temo, che ci sia riuscito senza fare neppure troppa fatica. Zaia è succeduto al pregiudicato Galan, Fontana al pregiudicato Formigoni dopo il poco glorioso interregno di Maroni, e le cose non cambieranno, sono feudi inespugnabili e per quanto rubino, vinceranno sempre. Alla fine, hanno ragione loro.

Se Fontana sapesse o no cosa combinavano il cognato e sua moglie sulla vicenda “camici” lo stabilirà la Magistratura, non Salvini, non il suo camerata DiBattista. Vabbeh, sentire Di Battista dare del “cazzaro”, equivale al bue che da del cornuto all’asino. Chiarito questo, dovrebbe ricordarsi che il suo movimento, o partito che dir si voglia, ci ha governato insieme al “c…..ro” e se non fosse stato dallo stesso abbandonato, oggi ci farebbe ancora pappa e ciccia insieme, per la somma gioia dell’altro enfant prodige pentastellato. La lega SALVINI protegge gli evasori fiscali , 41 milioni sono spariti e lui non sa niente. Avete mai sentito parlare Salvini di evasione fiscale?. Come mai adesso non porta la felpa dei carabinieri? Adesso dirá che il virus é nato in Africa e che Fontana ha salvato la Lombardia.E MA IL DIBA PER CONVENIENZA +-CONVIVENZA SPUTA SUL PIATTO DOVE A MANGIATO,DICENDO E MA E UN CAZZARO,poveri beoti e PAPPA E CICCIA. Direi che gli conviene tacere, se non altro per un minimo di decenza.

Di Battista usa le parole come fà Salvini, un tot al kilo, non gli interessano logica e verità. Ma entrambi si rivolgono a quella parte di elettorato che si lascia impressionare dalla quantità non dalla qualità.

Dopo episodi del genere sorprende che qualcuno in Italia ancora si chieda se sia opportuno o no accettare aiuti o prestiti dall’UE perché, si afferma, tali aiuti e tali prestiti sarebbero condizionati a CONTROLLI dell’UE su come questi denari vengono “gestiti”.

Al di là del fatto che queste “convenzionalità” esistano o meno, è evidente che in un Paese SPOLPATO da decenni da una classe politica corrotta ( chi più, chi meno…), convenzionalità e controlli dovrebbero essere AUSPICABILI e BEN ACCOLTI ( se non addirittura RICHIESTI !) da chi paga le tasse e da chi vuole che quei soldi siano spesi a favore della collettività e non rubati dai “soliti”.

Che Salvini sia contrario lo capisco visti i sui interessi politici e non italiani perché il suo vero slogan non è prima gli ITALIANI! e PRIMA SALVINI…Altri meno.

Felpetta Nera crede di parlare ad un popolo di idioti. Siamo al paradosso che se uno ti scippasse il portafolio saresti tu il colpevole del reato,non essendo stato sufficientemente all’erta. In più si permette di sproloquiare di aziende che scappano dal nostro Paese, quando, se tutti fossero nullafacenti senza titolo né professione come lui, di aziende non ci sarebbe nemmeno l’ombra. Il problema è che il politico navigato ruba senza darlo a vedere, mentre i voraci legaioli trafficano, rubano e creano clientele credendosi più furbi e al di sopra della legge… e lo fanno ostentando la loro supponenza e la loro prepotenza. Come quel nababbo in divisa appena arrestato.

Io non so come finirà questa vicenda giudiziaria ed onestamente neanche mi interessa più di tanto. Quello che invece mi interessa di più è vedere finalmente il popolo lombardo liberarsi di una classe politica dimostratasi totalmente incapace e che con la sua incompetenza, abbinata alla proverbiale arroganza e prosopopea ( lui e Gallera ” non abbiamo sbagliato nulla…”), ha provocato una strage in Lombardia e una dilagante infezioni in tutte le regioni limitrofe in misura diretta della loro vicinanza al territorio lombardo.

Se Fontana sapesse o no cosa combinavano il cognato e sua moglie sulla vicenda “camici” lo stabilirà la Magistratura, non Salvini, non DiBattista. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo