Bravo Bettini. CONTINUA A DORMIRE, così non fai più danni.

Goffredo Bettini ovvero della coazione ideologica

E’ stato costretto Bettini ad esplicitare la sua posizione poltica venendo in soccorso di Zingaretti che è ormai quotidianamente bombardato dagli strali di personaggi come Cacciari, Petruccioli, Di Giovanni, di Lavia e Cundari , per non parlare di Gori e di Bonaccini.

Bettini punta tutto sull’alleanza con Conte per una possibile alternativa di governo, quale fosse un nuovo Prodi in grado di rinverdire i fasti dell‘Unione.