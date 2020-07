CONTRO LA CULTURA DEL SOSPETTO

Il ponte di Oresund è lungo 16 km e collega Copenaghen (Danimarca) con Malmo (Svezia) scavalcando un braccio del mar Baltico. In funzione da oltre 20 anni è diventato un elemento caratteristico del paesaggio e nessuno si sognerebbe di metterne in discussione, al di là della sua utilità, la bellezza della linea che testimonia la grandezza dell’ingegno umano del XX secolo.

Uno degli elementi di debolezza del sistema economico italiano è la carenza estrema di infrastrutture, soprattutto al sud. Il nostro gap con l’Europa è enorme. Abbiamo fatto poco e spesso male, in molti casi utilizzando le infrastrutture come fonte di estrazione truffaldina di reddito pubblico. Ma questo non può essere un motivo di rinuncia a recuperare un ritardo che compromette la nostra crescita. Le infrastrutture servono per far vivere meglio la nostra società e possono essere realizzate rispettando l’ambiente, che possono risanare, e rispettando la legalità, perché le mafie degli appalti sono un sovra costo insopportabile sia in termini sociali che economici.

Essere contrari per principio, vagheggiando un’economia senza infrastrutture, significa consegnare alle generazioni future un’Italia marginale, pronta ad essere colonizzata, costringendo i nostri figli ad un ruolo di subalternità come dipendenti del parco dei divertimenti dei paesi ricchi. Oppure ad emigrare.

Se i nostri antenati avessero ragionato così non avremmo avuto le grandi vie consolari e le opere infrastrutturali che le accompagnavano e che hanno connesso l’Europa per secoli.

Inutile chiedere lavoro buono e stabile e poi, per lo sblocco dei cantieri, parlare di “cantierizzazione selvaggia”. E’ da scriteriati plaudire al nuovo ponte di Genova e contemporaneamente opporsi alla realizzazione della “gronda”, ai passanti e ai nuovi tratti ferroviari o autostradali, a nord e a sud.

Sarò un pervertito, ma guardando un cavalcavia autostradale ben progettato non penso a un paesaggio deturpato, ma a un paesaggio implementato da un’opera dell’ingegno umano, come fu per il Colosseo o la torre Eiffel, per i templi di Angkor o per la casa sulla cascata di Wright, che a costruirla oggi attirerebbe certamente le ire di alcuni ambientalisti esasperati.

