I CONTI SBALLATI DI CONTE

La priorità delle priorità è mettere il Paese in sicurezza sanitaria.

Dagli errori del passato recente abbiamo capito come farlo, con una profonda e diffusa riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Il ministro della Sanità dice che per farlo servono, ieri, 20 miliardi e molto lavoro in tempi strettissimi perché, se dovesse arrivare una seconda ondata epidemica in autunno abbiamo tre o quattro mesi per attrezzarci.

Questi soldi non li abbiamo, ma ci rifiutiamo di prendere fino a 36 miliardi del MES, pronti da ieri, che hanno condizionalità meno stringenti del Recovery Fund. Se va bene questo non si capisce perché non vada bene anche l’altro.

Conte e i “suoi cari” sostengono, irragionevolmente, che non abbiamo bisogno del MES, ma dopo l’accordo europeo non riesce a motivare il perché. Sono arrivati a dire che i 20 miliardi si possono raccogliere dal mercato finanziario che di interessi ci scosterebbe “solo” 3 miliardi in più del MES. Una follia!

Delle due l’una: o Conte sa che non ci sarà alcuna seconda ondata, ma allora non si vede perché chiedere la proroga dello stato di emergenza, oppure sta giocando a poker con le nostre vite e in un delirio di onnipotenza immagina che un eventuale sbandamento, sanitario e sociale, del Paese gli prolunghi la vita politica. Pensare di far gestire a uno così l’attuazione degli accordi europei è un grande rischio.

O PD, Italia Viva e LeU sono in grado di metterlo sotto controllo, superando le scempiaggini sue e del M5S sull’uso del MES, oppure si perderanno mesi di sacrifici, di vivi e morti. Piuttosto, allora, sarebbe meglio essere commissariati dall’UE. Le carte sono sul tavolo, non è complicato decidere cosa sia meglio fare. Ora non c’è nessuna carrozza Merkel – Macron sul predellino della quale salire per fare bella figura, ora tocca all’Italia. Ognuno si interroghi.

