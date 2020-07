Interviste allo specchio. RENZI & BERLUSCONI.

Interviste allo specchio. Interviste allo specchio. Renzi maggioranza inquieta, Berlusconi opposizione responsabile.Convergenze sul sì al Mes, sulla regia parlamentare sui soldi europei, sulla legge elettorale, sul solido atlantismo. Scettici entrambi su Conte in sella fino al 2023.

Silvio Berlusconi, opposizione responsabile, sul Corriere della Sera. Matteo Renzi, maggioranza inquieta, su Repubblica. Due interviste che, più o meno involontariamente, fissano le convergenze fra Forza Italia e Italia Viva, in predicato nelle cronache di politica (“fantapolitica”, dice il Cav) di guardarsi sempre più spesso da vicino. E così si nota che sul sì al Mes, sulla regia parlamentare sui soldi europei – con un distinguo, per cui Silvio propone una Bicamerale mentre per Matteo “non ha senso”, le Camere possono lavorare “ad agosto” – sul piano shock per l’economia, sulla legge elettorale, sul solido atlantismo Berlusconi e Renzi parlano una lingua politica simile, o almeno più simile di realtà partitiche che al momento si considerano alleati. Non solo, entrambi sono scettici su Giuseppe Conte in sella fino al 2023.

E’ vero, ci sono convergenze ma se non si scrive anche su quelle che sono le divergenze come fai a capire quali sono le reali distanze fra i due ?? Se l’articolista voleva farci arrivare a qualche conclusione mi sa tanto che ha parlato al vento.

“Convergenze parallele” MR: “Basta con i sussidi”, “Serve la crescita, non ‘assistenzialismo…”, “I sussidi non funzionano in eterno”, “Siamo per il maggioritario da sempre”, “qualunque sia la soglia il proporzionale conviene a Italia viva”. SB: “Il voto sul MES non ha alcun significato politico”, “Noi siamo responsabili verso la Nazione, verso le istituzioni, non certo verso il governo” ; “Il nostro ruolo, unico nel panorama politico italiano, è quello di coerenti interpreti dei valori e delle tradizioni politiche dell’occidente (…).Che giudichino gli elettori.

I Contiani DICONO! Conte e’ tornato con una valigia piena di euro ed ora con quale logica gli oppositori ne chiedono la testa? Farsi belli con i soldi conquistati dagli altri?

La realtà è un po’ diversa.Conte NON è tornato con una “valigia piena di soldi”…. ma con la promessa di 5 valigette, ciascuna delle quali verrà data ogni anno, per cinque anni a partire dal 2021, a condizione che l’Italia faccia i “compiti” stabiliti di volta in volta dalla Commissione Europea, sotto la supervisione di una “Task Force” di Bruxelles e con la possibilità di azione “del freno di emergenza” da parte dei paesi sovranisti del Nord Europa.E con CONTE E SETTE VARIE Per fortuna che ci controlleranno! Senno’ faremmo quota 50, flat tax per autonomi al 5%, raddoppieremmo i il reddito di cittadinanza, dimezzeremmo i soldi per la scuola, dimezzeremmo i soldi per i giovani. Forse perché credono che il un mondo così complicato, non sia necessario confrontarsi con l’Europa e che non sia sufficiente esibirsi nelle balere o aggrapparsi al patriottismo del popolo di borgata. Non dimentichiamo che la Gentili è anche giornalista del “Fatto Quotidiano”…..il che la dice lunga sul classico “piede in due scarpe”.

IL MES NON può essere usato per spese diverse dalla sanità. Quindi, NON può coprire fabbisogni finanziari diversi! ORA MES SI MES NO? È vero che il MES è finalizzato alle sole spese sanitarie (n senso largo), ma libererebbe pari quantità di risorse da utilizzare per il rilancio dell’economia.

La Legge elettorale maggioritaria è FAVOREVOLE al centro destra!

Il termine “porcata” è stato utilizzato dal leghista Calderoli e si attaglia perfettamente alle successive Italicum e Rosatellum di Renzi.

L’ “Italicum” di Renzi intendeva aggirare, con il ballottaggio, il prevaricatore “premio di maggioranza” e in combinazione con la fallita riforma “renziana” della costituzione, poteva creare le condizioni per una maggioranza assoluta in parlamento, seppure assolutamente minoritaria nel Paese. Non diversa dalla legge truffa della DC e, in effetti, peggiore!

La prevaricante maggioranza doveva consentire al partito unico al comando di nominare il presidente della repubblica e di realizzare il PRESIDENZIALISMO! un disegno di democrazia, moderatamente autoritaria e con un pizzico di fascismo. Renzi ha interpretato la parte del “cavallo di Troia” per scompaginare definitivamente la sinistra. Infatti, a concepito anche la PORCATA, denominata Rosatellum, che doveva favorire le destre unite sperando che raggiungessero il 40% per conquistare il “premio di maggioranza”, mentre lui sfasciava il PD e la sinistra. Renzi rimane in attesa di circostanze che gli permettano di giustificare l’abbraccio con il B. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il Rosatellum!

