“L’invisibilità della povertà” è il titolo di quest’opera d’arte di strada: cruda, struggente, veritiera.

L’artista che l’ha realizzata, per un’iniziativa dell’Unicef, si chiama Kevin Lee e il suo scopo è quello di squarciare il velo d’indifferenza e cinismo che copre la coscienza di una società resa spesso cieca dal proprio egoismo.

Un pugno nello stomaco. Un appello a non lasciarci distrarre dalle luci abbaglianti quando ci capita di passare vicino a queste piccole, sfortunate, ombre.

L’opera è indiscutibilmente ammirevole, commovente, colpisce a fondo le pareti del cuore. Ma tale opera artistica, deve ricordare a questa giungla chiamata società: che nessun essere umano, nessun bambino, nessuna vita, va umiliata e trattata come se fosse una indifferente scala da calpestare ogni giorno. Si quest’opera indubbiamente è un pugno allo stomaco ,ultimamente stiamo assistendo a delle scene che non credevo di poter mai vedere . Una signora mi si è avvicinata con gli occhi pieni di lacrime dicendomi che aveva fame, era mortificata e lo si leggeva in faccia ,gli ho dato quello che avevo ,credetemi non era tanto ,la signora voleva baciare le mie mani naturalmente lo impedito però ci siamo salutati con un forte abbraccio,le ho augurato tanta fortuna e lei mi ha risposto …buona fortuna anche a te e guardandomi intensamente ha aggiunto … credo che ne hai bisogno più di me …non aggiungo altro. Purtroppo ogni giorno è sotto i ns occhi, l’indifferenza nei confronti degli “invisibili” ma ricchi di dignità, la stessa dignità che li rende sempre più invisibili poiché sfocia in una grandissima educazione e in un “non chiedere e non disturbare” anche per avere una visita medica pubblica di diritto. Invito tutti a fare un giro la mattina soprattutto nei luoghi dove questa gente dovrebbe avere maggiori diritti, ma così non è, perché non hanno l’amico di turno perché non possono dare nulla in cambio. Fa parte ormai del vivere comune, non fa notizia poiché è diventata routine. Purtroppo è la disuguaglianza, troppi ricchi indifferenti, se ognuno di noi nel nostro piccolo facesse la propria parte, ci sarebbe meno povertà, o perlomeno qualcuno in meno.. Ma è la povertà d animo che ha il sopravvento..

