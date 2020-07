L’ITALIA DI CONTE, UN SUICIDIO ASSISTITO?

Dobbiamo vivere di speranza o il compito prioritario del governo è prevenire una possibile seconda crisi sanitaria che potrebbe verificarsi nel giro di quattro mesi? Perché se accadesse oltre che rendere vano ogni sacrificio fatto, di vivi e morti, sarebbe un colpo mortale per la nostra economia.

La priorità delle priorità, dunque, è mettere il Paese in sicurezza sanitaria con una profonda riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale da decentrare di più nei territori.

Il ministro della Sanità dice che per farlo servono subito 20 miliardi e molto lavoro in tempi strettissimi perché, se dovesse arrivare una seconda ondata epidemica in autunno, ci restano solo tre o quattro mesi per attrezzarci.

Questi soldi non li abbiamo, ma ci rifiutiamo di prendere fino a 36 miliardi del MES, pronti da mesi, che hanno vincoli inferiori a quelli del Recovery Fund.

Conte e i “suoi cari” sostengono, irragionevolmente, che non abbiamo bisogno del MES, ma dopo l’accordo europeo non riesce a motivare il perché. Sono arrivati a dire che i 20 miliardi si possono raccogliere emettendo altri titoli di Stato, un ulteriore debito che di interessi “ci costerebbero “solo” 3 miliardi in più degli interessi sul MES” sostengono. Una follia che dà ragione alle diffidenze dei paesi del nord.

Delle due l’una: o Conte sa che non ci sarà alcuna seconda ondata, ma allora non si vede perché chiedere la proroga dello stato di emergenza, oppure sta giocando a poker con le nostre vite e in un delirio di onnipotenza immagina che un eventuale sbandamento, sanitario e sociale, del Paese gli prolunghi la vita politica. Pensare di far gestire a uno così l’attuazione degli accordi europei è un grande rischio.

O PD, Italia Viva e LeU saranno in grado di superare la sua irresponsabilità e quella del M5S sull’uso del MES, oppure sarebbe meglio essere commissariati dall’UE. Le carte sono sul tavolo, non è complicato decidere cosa sia meglio fare. Ora non c’è nessuna carrozza Merkel – Macron sul predellino della quale salire per fare bella figura, ora tocca all’Italia. Ognuno si interroghi.

