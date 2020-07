Quando un vero genio appare in questo mondo, lo si può riconoscere dal fatto che gli idioti sono tutti coalizzati contro di lui.

L’ITALIA è ancora in mezzo al guado,perché attende da troppo tempo le Riforme istituzionali e da troppo tempo ne sente parlare (ultimo Referendum quello di Renzi mi ricorda un grande errore della Sinistra votargli contro).E’ giunto il momento di farle,smettiamola di prenderci in giro sparando contro i governi anomali incapaci di governare bene con troppi veti del M5s e la tregua per la Pandemia e diciamo che l’Italia ha bisogno di una grande Stagione di Riforme, di una vera e propria Assemblea Costituente…..un passaggio obbligatorio prima delle Riforme sono l’elezioni Politiche (ventilate anche da Zingaretti, dopo questo governo ci sono solo l’Elezioni.Ovviamente con una nuova Legge elettorale per saggiare direttamente con gli Italiani gli umori e la voglia di cambiamento quella che si esprime direttamente in cabina con la scheda e la matita nelle mani e non i tanti sondaggi farlocchi a pagamento, che giornalmente si spacciano per veri….PS. Appalterei a Draghi la ricostruzione del Paese convinto che i 209 miliardi li utilizzerebbe al meglio per creare lo sviluppo necessario per migliorare le condizioni degli italiani dopo il Covid.19, inoltre credo che l’elezioni non si possono più eludere con o senza lo spauracchio della lega di salvini che oramai scivola sempre più in basso….

