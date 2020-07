REDDITO DI PADRONANZA

Mitica la scena del Totò Truffa, dove il mitico Totò, con la complicità di Peppino, “vendono” la fontana di Trevi.

Questo ci fa ricordare che la fantasia imprenditoriale degli Italiani è una fonte inesauribile di idee, di come sbarcare il lunario.

È sempre stato, e sempre sarà, basta poco, un pizzico di invettiva.

Per fare un esempio, uno a caso, uno che in questo periodo di “cambiamento” continua, imperterrito, a fare business,senza che nessuno si azzarda a mettere becco.

Uno a caso, quello del cosiddetto “reddito di PADRONANZA” della Casaleggio Associati.

Con un po’ di fantasia, pensate di essere proprierari di una azienda che, A COSTI ZERO, riesce a produrre utili per 100mila euro mensili, pari 1.200Mila euro annui.

Non è possibile,direte voi, neanche con tanta fantasia, neanche il Totò Truffa con la sua fontana, potrebbe fare tanto.

Non può esistere.

Poi a costi zero.

Solo nelle favole.

Invece SI!

In Italia è possibile.

Perché l’Italia è una

favola, dove i maghi e stregoni, la fanno da padrone, e solo dalla mente di un honesto mago, o forse stregone, ma comico, sulle tracce del grande Totò, che

poteva scaturire un simile Business, da proporre come premio Nobel per l’arte comica-finanziaria.

Infatti è bastato creare un movimento politico, imporre con tanto di contratto ad ogni aspirante parlamentare, un versamento mensile, sotto forma di contributo, ad una azienda privata, ed il gioco è fatto, anzi il BUSINESS.

Ogni parlamentare grillino ha l’obbligo contrattuale di versare 300 euro al mese, e moltiplicatelo per 338 parlamentari,quanti sono i grillini, ed otterrete una somma di poco superiore alle 100mila al mese.

Pensate, già in due anni di attività, L’AZIENDA privata che gestisce il movimento di proprietà del comico e soci, ha già incassato 2.400mila (dicasi duemilioniquattrocentomila) euro, e in bilancio ne ha ancora da incassare, per i prossimi tre anni, circa tre o quattro milioni.

Ecco fatto un esempio, uno a caso, della genialità, tutta italiana, di sapere fare business, a costo zero e reddito garantito.

Più honesto di così?

L’Italia è un paese meraviglioso.

Complimenti.

