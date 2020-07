RICONFERMATO L’IMPIANTO DEL JOBS ACT E ACCOLTE LE PROPOSTE DI ITALIA VIVA PER RILANCIARE L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO

” Il nuovo decreto da 25 miliardi prevede sul fronte lavoro,misure di decontribuzione che il governo è pronto a mettere in campo:

In primo luogo, è prevista una decontribuzione fino a fine anno per il datore che riprende il lavoratore messo in cassa integrazione.

Il secondo strumento di decontribuzione riguarderà invece i neo-assunti”.

Ricordiamo per memoria che il provvedimento di decontribuzione ha costituito l’asse portante del jobs act che ha portato un milione di NUOVE assunzioni negli anni 2015 e 2016.

Proposta diffusa largamente nella intervista di Matteo Renzi a “Fuori dal coro” il 23 Giugno.come da immagine di copertina del 24 Giugno e realizzata dalla ministra Bellanova nel settore agricolo nelle settimane passate.

Qui la enews del 20 Giugno di Matteo Renzi che illustra la proposta di Italia Viva.

https://www.matteorenzi.it/enews_645_sabato_20_giugno_2020.

Così si fa politica, per saperlo.

E se pensate che ora il merito se lo possa prendere qualcun altro,sappiate che noi siamo di memoria buona

