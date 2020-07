Senza i riformisti di Italia Viva il PD oramai è destinato a scomparire

La linea sdraiata del Pd nei confronti dei 5 stelle sta tutta in questa foto e in due interviste in contemporanea di questo weekend di luglio.

La prima, sulla Stampa, la fa Goffredo Bettini, a sinistra, ritenuto ormai una sorta di influencer del Pd. Nel senso che Zingaretti si lascia influenzare molto da lui. Oltre alle classiche e ormai scontate critiche ad Italia Viva e a tutti i riformisti, Bettini oggi “nomina”, non nel senso di chiamare per nome ma nell’accezione tipica del Grande Fratello che è “designare qualcuno a una certa carica”, Giuseppe Conte come il futuro leader di un’alleanza anti-destre e si augura pure che il rapporto tra Pd e M5S diventi “un’intesa politica di lunga durata”, da Roma in giù. A margine dell’intervista l’auspicio che si dica sì al Mes.

Chiudo La Stampa e apro il Fatto Quotidiano.

Intervista a Vito Crimi, a destra, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle. In due frasi smantella il sogno di Bettini. Sulle alleanze con il Pd ribadisce ancora una volta: “Non ci sono i presupposti per alleanze con il Pd”, tranne però in Liguria dove il candidato lo ha scelto il Movimento 5 Stelle. Poi sul Mes: “Sono basito da questa insistenza sul Mes del Pd. Non la comprendo”, e ribadisce il no secco all’utilizzo dei fondi. Quando il giornalista gli fa notare che queste posizioni potrebbero far saltare la leadership di Zingaretti, lui, risponde che il nodo non esiste perché “tutto il Pd sostiene Conte, non solo Zingaretti”.

Il nodo non esiste, dice Crimi. Del resto non gliene può fregar de meno se in quel nodo che non esiste più c’era tutta l’ispirazione riformista di un partito che ha scelto la strada dell’influencer Bettini. Il nodo però esiste. E come tutti i nodi verrà al pettine. Ma noi resistiamo…

CHE SIANO TAROCCATI I SONDAGGI? PERCHÉ Con un tale PD,mi meraviglio che Italia Viva non abbia un seguito migliore. Abbiamo un ottimo leader ed una squadra di parlamentari giovani e preparatissimi. Come è possibile? Forse dobbiamo investire di più nella comunicazione? fategli vedere che ITALIA VIVA esiste votate contro e mandateli tutti a casa, ma vi rendete conto Crimi capo di un partito, per il fatto che non comprende l’insistenze per il Mes mi sarei meravigliato del contrario, sà nà pippa del Mes. E il PD ha scelto la strada dell’opportunismo: cercare di restare a galla con un’alleanza improbabile quando strumentale con i camaleonti 5s. Ma, la somma di due diversità non fa mai un’unità omogenea, partorisce solo un mostro. Che brutta fine per la sinistra e che brutta persona questo Bettini. Ma che fare, tutto il passato della sinistra è stato una lenta inesorabile preparazione alla sua eutanasia.Speriamo che il MES faccia piazza pulita di questo governo. Un governo tecnico ci consentirebbe di utilizzare al meglio i 205 miliardi del Recovery Fund, altrimenti faremo la TAV light, la Gronda di Genova ligure, i lavori pubblici light, le riforme light e via discorrendo.Le prossime elezioni sono già perse, i 5***** con i suoi No, hanno distrutto il governo l’Italia l’UE e il mondo, dal 34 % in due anni sono al disotto del 17% si stanno suicidano, però dicono sempre NO, la fine è vicina, abbassate la prepotenza!!!