Stamattina non mi lascio trascinare dal gossip scandalistico, proprio per niente.

Stamattina voglio dare la mia totale solidarietà a quel “povero” (si fa per dire) disgraziato finito nel tritacarne della polemica politica.

Un povero disgraziato che paga la colpa di essere il fidanzato del noto “starlette” dei 5* e del Governo.

Un poraccio, che già di suo ha tanti problemi, si ritrova nelle prime pagine, come una Maria Elena Boschi qualsiasi, per la sola colpa di avere giocato, non ho ben capito se in Borsa, nelle slot o forse a scopone, la cifra di 150mila euro.

Una “minchiata”, chi è quel disoccupato, anche fidanzato,che non ha la possibilità di giocarsi 150mila euro?

Finiamola e riportiamo tutto nel suo alveo naturale.

È stata una “cazzata”, e vabbè, non sarà certamente l’ultima(?), ma finiamola, il fidanzato/a si potrebbe dimettere e in Europa ci “giochiamo” i soldi del Recovery Fund.

Piuttosto quello che preoccupa è il grido di dolore del fidanzato/a, il quale, da gran figlio di buona donna, ci informa che il suo José, è ludopatico, quindi, portiamo pazienza è aiutiamolo nel percorso di riabilitazione, perché si sà, una “minchiata” tira l’altra e i “rapporti” ne possono risentire. Solidarietà.

SOLIDARIETÀ ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo