Banche: arriva l’Euro digitale, la novità di cui (quasi) nessuno parla

Le prove generali dell’euro digitale sono in corso: la Bce sta esaminando pro e contro mentre in Francia è già stato effettuato il più grande esperimento di euro digitale su blockchain in Europa.

Un sondaggio condotto tra 66 banche centrali della Bank of International Settlement mostra che l’80% è al lavoro su valute digitali delle banche centrali. Tra queste c’è la Bce, che ha confermato di star valutando i pro e i contro dell’emissione dell’euro digitale, una valuta pubblica utilizzabile sia dagli intermediari che direttamente dai consumatori con cui potranno fare pagamenti via smartphone.

“Dovremo indagare ulteriormente, seriamente e attentamente l’eventualità di una valuta digitale. Bisogna fare molta attenzione ai rischi, ma dobbiamo anche riconoscere i più ampi benefici sociali derivanti dall’innovazione e dar loro spazio”, ha detto in passato il presidente il presidente della Bce Christine Lagarde.

Il progetto, annunciato circa un anno fa, in Europa sta iniziando essere testato. In Francia la Banca centrale, in collaborazione con Sociéte Générale, ha già effettuato una transazione di prova di euro digitale sulla blockchain consistita nell’emissione di 40 milioni di euro di obbligazioni garantite sulla blockchain pubblica sotto forma di token di sicurezza. Si tratta di uno dei più grandi esperimenti del genere svolti finora nell’Eurozona e potrebbe aprire la strada a un futuro euro digitale da estendere a banche, imprese e consumatori.

Un euro digitale disegnato dalle banche centrali per abbracciare l’innovazione tecnologica finanziaria renderebbe più veloci i pagamenti e più semplice il tracciamento e il contenimento dei reati finanziari, anche se non mancano dubbi e perplessità sul fronte privacy e libertà fondamentali.

Quando avremo l’euro digitale?

Yves Mersch, vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, ha spiegato che è in corso uno studio esplorativo sulla possibilità di introdurre una moneta digitale per i cittadini dell’Unione europea per agevolare il passaggio dal contante ai metodi di pagamenti digitali. Più del 70% delle transazioni in UE avviene ancora tramite contante ed è un problema perché la strada che i diversi governi hanno già intrapreso o vogliono intraprendere è quella di una maggiore tracciabilità e trasparenza dei pagamenti per la lotta al nero e all’evasione fiscale.

In realtà gran parte del denaro emesso dalle banche centrali attraverso le operazioni di credito all’ingrosso con le controparti è già digitale, sebbene non chiamato CBDC (Central Bank Digital Currency). La vera novità consisterebbe quindi in una valuta digitale al dettaglio, accessibile a tutti, e non solo a limitati gruppi di controparti finanziarie.

I rischi legati a un euro digitale su blockchain

Una moneta digitale della banca centrale sarebbe basata su token digitali che circolerebbero in modo decentralizzato e consentirebbero l’anonimato nei confronti della banca centrale come i contanti, nel rispetto pieno degli standard di privacy e libertà finanziaria che l’Europa deve garantire ai suoi cittadini.

Eppure non sono mancati i dubbi: non si rischia di esporre i propri dati sensibili? Non si rischia di mettere a repentaglio la propria libertà e di essere controllati dai poteri forti?

C’è chi, come Christian Miccoli, ceo di Conio (app italiana per vendere e comprare Bitcoin), sostiene che “Un euro digitale, strutturato come lo yuan digitale, implicherebbe la possibilità da parte del governo nazionale di controllare i movimenti finanziari con la possibilità di bloccare i fondi individuali a propria discrezione e programmare smart contract per obbligare o vietare determinate categorie di spesa”.

La BCE il problema se lo è posto, spiegando che l’introduzione di un euro digitale al dettaglio potrebbe avere risvolti molto seri sull’intero sistema finanziario, ed è per questo che finora le banche centrali non hanno fornito accesso al dettaglio al denaro nonostante la tecnologia per farlo fosse già disponibile.

“Alcuni sostengono che una valuta digitale basata su token potrebbe non garantire il completo anonimato. Se ciò si dimostrasse, solleverebbe inevitabilmente problemi sociali, politici e legali”, ha detto Mersch nel suo discorso sull’euro digitale dell’11 maggio 2020. Ma non solo. “La disintermediazione sarebbe economicamente inefficiente e giuridicamente insostenibile. Un CBDC al dettaglio creerebbe una concentrazione sproporzionata di potere nella banca centrale. Questi effetti potenzialmente avversi sul sistema finanziario sembrerebbero superiori ai benefici previsti dall’introduzione di un CBDC al dettaglio”, ha concluso il funzionario della Bce.

