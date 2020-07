Botteghe oscurate.

Amarcord: Non è la prima volta che qualche amico compagno tocca questo tema della caduta del PCI. E sempre traspare un sincero rammarico e una delusione profonda per aver visto questa forza politica di sinistra (senza virgolette) svolgere un ruolo importante nella politica del nostro Paese, per poi sprofondare rapidamente, tanto che il compagno ebbe a definire, se non mi sbaglio, che oggi c’è in realtà una “asinistra”, ed ora addirittura il “nulla”.

Potrei fargli notare che non è affatto solo a dolersi della degenerazione dei propri ideali politici. Se permettete mi ci metto anch’io, vecchio democristiano.

O dove sono andati a finire i pensieri alti e lo spirito dei primi anni della Democrazia Cristiana?

Tutti finiti in buona parte in quel “nulla” dell’attuale PD.

Forse un po’ di conforto può venire al compagno pensando che il colpo di grazia al PCI è stato dato da un passaggio traumatico non imputabile a fatti e circostanze legate alla inadeguatezza dei leader nostrani.

Infatti, ben misera cosa le vicende dei leader del vecchio PCI che l’hanno traghettato verso altri lidi per approdare, novello Ulisse, nel PD, che non è stato però un ritorno a “casa”, ma un accasarsi con i “proci” del trionfante neoliberismo globale e finanziario.

Insomma, il crollo del muro di Berlino è stato un evento epocale che ha sancito il crollo definitivo dell’impero sovietico e quindi dell’internazionalismo comunista.

I comunisti italiani si sono trovati nell’incomoda situazione di trovare un nuovo approdo senza però la bussola del vecchio e un consolidato armamentario ideologico evaporato dall’oggi al domani come neve al sole, e senza il riferimento di una grande potenza mondiale dove si stava sperimentando il cosiddetto “comunismo reale”.

Nel contempo hanno però dovuto tener conto del trionfo del neoliberismo globale e finanziario, che partito da lontano, dai tempi della Thatcher e di Reagan, approda col crollo del muro di Berlino, allo status privilegiato di monopolista del pensiero globale, appunto il “pensiero unico”.

In questo “pensiero unico” non c’è spazio per una sinistra, che ahimè non poteva che diventare una “sinistra” (con le virgolette) ovvero un “asinistra” ovvero il “nulla”.

In questa situazione i comunisti si sono dovuti arrendere senza condizioni, abbandonando i diritti sociali per rifugiarsi nella difesa dei diritti civili e in una visione mondialista che auspica porte aperte a tutti. Argomenti più “facili” ma soprattutto compatibili col “pensiero unico”.

Così, non mi sorprende (ma non ricordo la fonte) la spassionata “confessione” di uno dei più grandi miliardari del pianeta che ha avuto modo di dire:

“La lotta di classe esiste e la mia classe la sta vincendo”.

C’era forse un’alternativa?

Non credo, almeno se pensiamo a formazioni politiche che vogliono presentarsi come potenziali forze di governo.

Naturalmente, questo è uno schema estremamente semplificato, al quale per la verità dovremmo aggiungere (per nostra consolazione) il cambiamento dei tempi, del senso etico, del trionfo dell’individualismo e dell’edonismo.

Conclusione. È meglio che il caro compagno non se la prenda troppo per questo “nulla”. Piuttosto concentriamoci su quello che si può fare da qui in avanti. Sarà una missione impossibile, e alla fine temo che tutte e due ci dovremo tappare il naso se decideremo di andare a votare.

