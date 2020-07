Buone ferie a tutti.

Saranno gli effetti dello scampato pericolo dal Coronavirus che siamo riusciti, almeno per il momento, a scansare salvando la nostra pelle, carne ed ossa, c’è venuta una forte voglia di volare verso ampi spazi di verde, di sabbia, di mare, d’aria per riassaporare quel bisogno fisico e mentale di libertà senza quei vincoli e quegli impedimenti che ci erano stati imposti nei mesi precedenti per evitare che quel maledetto virus si divertisse a provocare altre vittime trattandoci come birilli abbattuti dalla sua forma a boccia da bowling.

Questo pensiero m’è venuto leggendo la frase pronunciata dalla figlia 15enne di Fiona May, Larissa Iapichino, dopo aver effettuato un salto in lungo da record di 6,80 mt.: «Quando salto mi sembra di volare». Naturalmente alla giovanissima campionessa è consentito sognare di volare per davvero perché lei si libra concretamente nell’aria mentre a noi quella sensazione è solo virtuale stando seduti su una comoda poltrona, quella che accoglie le nostre membra cronicamente stanche per le patologie e i vari acciacchi rivenienti dagli anni sul groppone.

In questa atmosfera di leggiadria, guardo quasi con compassione i nostri politici che in questi giorni, in giacca e cravatta, mascherina appiccicata in faccia, sudaticci e spettinati (a parte Di Maio già abbronzato somigliante ad uno scolaretto sempre ordinato ed imbellettato), combattono contro i mulini a vento olandesi per ottenere quei pochi, maledetti e subito soldi per rimettere in sesto un paese che “Vile, tu uccidi un uomo morto !” deve anche subire le bombe d’acqua, mirate da madre snaturata, per distruggere in poche ore città come Palermo già precarie strutturalmente per opere malfatte o mai fatte.

Ed allora, dimentichiamo per qualche settimana ciò che ci aspetta nel prossimo domani, ossia in autunno -con noi esseri mortali in lotta contro il nuovo attacco virale e vaccini vari ed i nostri politici in lotta per un posto al sole nelle elezioni regionali, locali, nazionali e quirinalizie- quando l’Europa, volente o nolente, sarà costretta a preparare i cartoni di soldi da mandare in Italia come avvenne nel dopoguerra quando l’America ci spediva cartoni di generi alimentari, viveri, per non morire di fame.

Ma l’Italia d’adesso non è paragonabile a quella di allora. L’Italia d’adesso può ancora permettersi il pro-secco, il cellulare ultima generazione, il monopattino elettrico, il rifacimento del seno, i massaggi, l’anticellulite, gli occhiali alla moda, i tatuaggi con disegni e sommari, la barberia da uomo (c’è anche quella da donna) ed il burro cacao che è diverso dal burro, dal latte in polvere e dalla carne beef degli americani generosi.

Buone ferie a tutti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo