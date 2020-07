Governare significa proporre attuare applicare le leggi, … e le leggi le dovrebbe fare il Parlamento, cosa disattesa ormai da decenni…

“A Bruxelles un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro per l’Europa. Perdono i sovranisti: l’accordo dimostra che un governo europeista fa bene all’Italia. Adesso spendiamo bene questi soldi: lavoro, non sussidi. Crescita, non assistenzialismo. Infrastrutture, non ideologia.”l’attuale governo e la maggioranza che lo sostiene però non assomigliano affatto ad un capitano tutto d’un pezzo (a proposito: ma a voi ‘sti capitani piacciono così tanto?). La metafora più appropriata mi pare quella di una spa, in cui il socio di maggioranza non ha, diciamo così, un gran senso per gli affari. Se gli altri soci non hanno la possibilità di estrometterlo, né quella di uscire dalla società, cosa altro possono fare se non diluirne il peso con un nell’aumento di capitale?

“Il Governo non può fare da solo”. Sui soldi del Recovery fund “c’è un’ovvia responsabilità governativa, ma è impregnata di indirizzi e richiede un ruolo del Parlamento”. Quali riforme? “Ormai è una parola magica. Noi siamo bravissimi a spendere l’helicopter money dei sussidi, ma per crescere serve altro”

È da quanto è nata la Comunità Europea che dopo aver raggiunto un accordo in direzione della maggiore solidarietà, ma non soltanto, bisogna aspettare la fase attuativa. Non è una novità. D’altra parte, se qualcuno non ha titolo a esprimere scetticismo sulla fase attuativa siamo noi italiani: specialisti in riforme che riempiono le pagine della Gazzetta Ufficiale e restano sulla carta.

Fatte queste premesse, considero il Recovery Fund un passaggio molto importante sulla strada del processo di integrazione europea. È un grosso passo adottato non a freddo bensì nel pieno di una situazione eccezionale. Del resto, durante la crisi finanziaria iniziata nel 2008, l’Europa si era già inventata una strumentazione di cui fa parte il Quantitative Easing. E per molti anni si era parlato di iniziative comuni da finanziare con il debito comune, ma questa ipotesi era sempre stata rifiutata. Pesava l’ipoteca di Paesi come l’Italia che ci vedevano un modo per coprire i propri debiti nazionali.

La vicenda tragica del Covid ha generalizzato l’esigenza di una spesa con cui gli Stati membri possano affrontare un nemico comune. È stata la pandemia a giustificare la nascita di un debito comune. Vede, tante volte in passato i sostenitori dell’idea di debito comune ricordavano che gli Usa al momento della loro nascita hanno accettato la proposta di Hamilton sull’emissione di titoli del neonato Tesoro per coprire il debito degli Stati federali. A loro veniva fatta l’obiezione che il debito americano l’avevano creato tutti gli Stati insieme con la guerra di indipendenza dalla Gran Bretagna. Ebbene, questa è la prima volta che l’Europa vive l’esperienza simile di un debito che si è originato in modo comune.

PS: Ora sono indotto ad intervenire nel leggere le forti critiche e tirano in ballo alla manovra che Amato adottò nel 1992. Quella manovra ( prelievo del 6 per mille dai c/c) salvò l’Italia da un bagno di sangue. Naturalmente per l’opposizione fu gioco facile per attaccare il Governo e, nello stesso tempo, incentivare le reazioni di “pancia ” dell’opinione pubblica.

Sappiano questi feroci critici che se non ci decidiamo ad affrontare con il massimo rigore il grave problema del debito pubblico del Paese, aggravatosi enormemente a causa della crisi del 2008 e di quella in atto, altro che prelievo del sei per mille, ci vorranno manovre di ” lacrime e sangue ” e Politici all’altezza della situazione come lo furono Amato e Ciampi in occasione della crisi del 1992. Quando si fanno critiche sarebbe bene un minimo di documentazione.

Il problema è che molte forze politiche, dopo aver ostacolato Conte in tutti i modi, visto il tesoro che l’Europa ha concesso all’Italia, vorrebbero farne man bassa per propaganda elettorale, tipi abbassiamo le tasse a tutti, rottamiamo le cartelle esattoriali, diamo soldi a tutti e via dicendo, anziché investirli per rinnovare profondamente il Paese, cioè in infrastrutture e/o progetti di creazione di posti di lavoro, come opere pubbliche ad. Es.

Poi se gli Europei ci bistrattano, Olandesi in primis, dobbiamo solo recitare il mea culpa.

Governare significa proporre attuare applicare le leggi, … e le leggi le dovrebbe fare il Parlamento, cosa disattesa ormai da decenni… ultima modifica: da

