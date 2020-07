Per qualche compagno di strada del M5S accendere – come ha fatto oggi Matteo Renzi– i riflettori sulla crisi che rischia di travolgerci in autunno, è “da gufi”. Io la chiamo visione e realismo. Politica, insomma. Stop con l’assistenzialismo, sì a lavoro e investimenti.#Adesso

Incommentabile, i giornalisti, i 5* , chi li ha votati.

“fuori dall’euro” poi ne ricevono 209 miliardi, e son felici, no mes, solo per ideologia e non smentirsi, no alleanze e poi prenderanno in 3%, Poverini dategli un aiutino ad essere più realisti. Le fantasie e la propaganda dell’inizio del movimento sono finite, tutto è smentito e la scatoletta di tonno è ancora chiusa.

La vera “jattura” degli italiani e’ quando al governo sono arrivati i 5S. Evidentemente si sentono così incapaci che se non li assiste la fortuna loro non saprebbero proprio cosa fare.Questo succede in Italia quando dei somari vengono “democraticamente” mandati in Parlamento ed al governo.

La tragedia è proprio questa: purtroppo non hanno la benché minima visione politica dovuta alla loro incapacità e inadeguatezza . La loro impreparazione sul piano politico diventa più evidente ogni giorno che passa e i fatti lo dimostrano.

Sono dei poveretti, invece che argomenti, sanno solo offendere, confidando nella stupidità e nella superstizione degli italiani e nei media asserviti che rilanceranno la battuta.Ma loro sono il meglio.. ma talmente il meglio che stanno facendo morire una nazione..poveri deficienti quegli che con il loro voto gli hanno mandati a governare.

In credibile se si pensa a quello che hanno fatto e detto e’ stato un carosello di spot di infangamento di teatrini di tutto e di più e più d’un giornale che li incitava a fare di più solo per l’odio che covavano ,adesso e’ cambiato sono quasi alla normalità si sono sistemati a vita , nonostante siano arrivati all’oscuro di tutto quello che può essere governare un paese la meritocrazia, le capacita’ le competenze ,una minima base politica ,tiravano a campare certo ci vuole coraggio o incoscienza a mettersi in gioco da niente che erano adesso si fanno scudo di Conte sperando che gli porti consensi .

