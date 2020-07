Ma é un caso oppure ci sono dei vincoli specifici per essere dirigenti della lega????

Attilio Fontana, capriole e omissioni sull’inchiesta camici. Cambio di versioni, imprecisioni e opacità: tutti i buchi del discorso difensivo di Attilio Fontana davanti al Consiglio regionale.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha raccontato nell’aula del Pirellone la sua verità: ha rivendicato la correttezza del proprio operato, attaccato l’”informazione faziosa”, promesso che non si arrenderà “davanti a nulla”, lamentato il “grave contraccolpo” per la Lombardia. Ma il desiderio di “voltare pagina” non ha sciolto neppure uno dei nodi che si sono accumulati nella vicenda che lo vede indagato dalla Procura milanese per frode in pubbliche forniture. Opacità, omissioni, discrepanze e ripetuti cambi di versione – non soltanto suoi – restano ancora tutti lì in attesa di una verità che sia davvero oggettiva.

È tutto così assurdo, come poteva pensare di fare un bonifico dalla Svizzera di 250000 euro senza causale, senza una fattura, o in giunta hanno tutti lo stesso QI di Galleria o sono andati nel panico per paura, ma di che cosa? Tutti questi intrallazzi fanno pensare al peggio.Gira la frittata a propria discolpa ma senza esito. Ora che regione Lombardia comperi dalla ditta del cognato,partecipata dalla moglie, a sua insaputa è inverosimile sotto ogni profilo. Per cui è un bugiardo che si sta arrampicando sugli specchi e che se avesse un minimo di dignità dovrebbe dimettersi, indipendentemente dall’esito dell’inchiesta.

L’arrampicata sugli specchi e chiara e legittima la domanda su quale sia il reale modello di business che il meschino sta cercando di nascondere. Prima c’era la sanità lombarda che il Formigoni che ha oliato ben ben con costi pubblici e ricavi privati e ovviamente la sua quota di benessere; ora si intravedono questi intrecci di fondi esteri-ditte-fondi-scudati e chissá cosa altro (tasse?? evasioni??) . Rimangono sempre aperte le finestre sui fondi della lega, sulle lauree false , sui diamanti africani, eccetera. Ma é un caso oppure ci sono dei vincoli specifici per essere dirigenti della lega????

Sull’aspetto penale non mi esprimo. Voglio tralasciare pure quello etico. Ma almeno richiamare l’attenzione sul pasticcio finaziario!

Si e pure vero che quello finanziario è anche fortemente correlato a quello etico: far parte di un partito che ha fatto del motto : ‘Prima gli Italiani la sua bandiera’, che vorrebbe spezzare quasi le reni all’ Europa intera e poi sapere che detiene patrimoni in Svizzera e non in Italia, non è proprio il massimo della coerenza politica. Mi ricorda per certi versi l’altro slogan, altrettanto becero, di ‘Roma ladrona’.

Ma é un caso oppure ci sono dei vincoli specifici per essere dirigenti della lega???? ultima modifica: da

