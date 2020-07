Non ci sono scorciatoie. IL PROBLEMA SIAMO NOI ! ELETTORI.

L’errore fondamentale che ci condanna alla decadenza è quello di credere che sia sufficiente qualche estemporanea proposta o qualche leader particolarmente empatico e fantasioso per “salvare” il paese.

Questa errata convinzione è comune sia alla classe dirigente tutta e sia alla stragrande maggioranza degli elettori, che non dimentichiamolo elegge i politici a propria immagine e somiglianza, e nel contempo i politici non cercano altro che di assecondare gli elettori anche nei loro desideri più superficiali e negativi.

Quindi, se vogliamo “salvare” il Paese è indispensabile prima di tutto “salvare” il sistema politico dalla completa decadenza, facendolo uscire dal circolo vizioso che da moltissimi anni lo sta portando verso un continuo degrado.

Naturalmente peccherei di presunzione se dicessi di saper la risposta, però qualche indicazione di massima si può dare per cambiare le cose.

Per esempio, potrebbe essere utile guardare al passato, in particolare a quei tempi tragici ma ricchi di fermenti politici che vanno grosso modo dalla fine del fascismo alla nascita della Repubblica.

Tanto per dare un’idea di quello che intendo, ritorno su un evento recentemente ricordato, sconosciuto ai più, che costituisce uno dei primi passi che porteranno alla costituzione della Democrazia Cristiana, il partito di cattolici che diventò il pernio su cui ruotò la politica italiana per oltre mezzo secolo.

Era il luglio del 1943, regime fascista ancora imperante ma ormai alle corde, un gruppo di intellettuali cattolici in tutti i rami delle scienze sociali si riuniscono nel monastero di Camaldoli, ufficialmente per parlare di teologia.

In realtà partorirono quello che fu chiamato “Codice di Camaldoli”, ovvero un documento programmatico che tratta tutti i temi della vita sociale.

Parteciparono una trentina di persone, nessuna delle quali era in rappresentanza di enti religiosi o politici, fra i quali molti di questi ricoprirono in seguito un ruolo fondamentale nella rinascita del nostro Paese.

Il documento finale fu pubblicato solo nell’aprile del 1945 sulla rivista degli studenti universitari dell’Azione Cattolica, e nonostante questo ritardo riuscì ad essere fonte di ispirazione da parte dei politici democristiani per oltre un ventennio, gettando le basi della rinascita spirituale ed economica del nostro Paese.

L’importanza di questo evento non risiede però nell’eccezionalità dei personaggi coinvolti, bensì nel fatto che questo documento rappresentò il frutto di un lavoro di gruppo che a sua volta era solo la punta di un iceberg di riflessioni e fermenti fioriti nell’ambito di una articolata e diffusa organizzazione di momenti formativi di una classe dirigente a tutti i livelli, che quindi non nasceva da nulla, ma da un retroterra ricco di spunti ideali, di spirito alto, di studio.

Ecco è questo retroterra di idee, tensione morale, di desiderio di studiare e progettare il futuro, di formazione e di organizzazione che da molto tempo manca in Italia ed è la nostra tragedia che ci priva di ogni speranza.

Da molto tempo nel nostro Paese si fa una rapida carriera politica esclusivamente perché siamo amici di quello o di quell’altro leader, è una perenne cooptazione di nuove leve scaraventate dall’oggi al domani in un ruolo politico senza alcuna formazione, all’insegna della più devastante estemporaneità ed emotività che costituiscono una vera e propria “anti politica”. Ma non è con queste scorciatoie che ci possiamo salvare.

Non ci sono scorciatoie. IL PROBLEMA SIAMO NOI ! ELETTORI.

