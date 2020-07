Ottanta giorni per salvare l’Italia. È il tempo che manca alla presentazione dell’Action Plan per ricevere i soldi europei. Percorrere questo stretto sentiero attraverso un dialogo responsabile fra Governo e Parlamento è l’unica scelta possibile. Altra strada non c’è.

Condivisione e collaborazione. Questi i due termini alla base dei comportamenti tra Governo, sua maggioranza e opposizione per gestire la risposta dell’Italia alla grande scelta europea di uscita dalla crisi. Condivisione e collaborazione che ad oggi però non ci sono state. Mancano ottanta giorni alla presentazione del nostro Action Plan. Ottanta giorni decisivi. Ottanta giorni in cui il Governo, la maggioranza che lo sostiene e l’opposizione, in Parlamento, dovranno dialogare e condividere il da farsi, pur rimanendo, appunto, maggioranza e opposizione. Percorrere questo stretto sentiero attraverso un dialogo responsabile è l’unica scelta possibile. Altra strada non c’è.

Tutte le retro-polemiche che leggo mi paiono del tutto fuori luogo, ora, quando bisogna solo guardare insieme al futuro per salvarci la pelle. Probabilmente chi sostiene che serve lavorare sul concreto ha ragione perché nella Maggioranza tutte le parti in gioco dovrebbero davvero “ragionare” sul concreto senza lasciarsi andare al solito agire “ideologico”. Lo vuole il Cielo e lo vuole l’intera Nazione. Per quanto riguarda l’Opposizione, in particolare quella Sovranista più estrema, che smetta di arroccarsi su proposte assolutamente inaccettabili al solo scopo di lamentarsi perché poi non vengono prese in considerazione. Che si metta insieme ciò che ha un minimo di con divisibilità e da lì si proceda per il bene comune.

Niente sa da fare. È troppo forte per loro. Non riescono proprio a stare lontani dagli intrallazzi e manfrine tipico e mantra dei SOVRANISTI LEGA& FDI. Vorrebbero entrare a giocare se non a tutto campo almeno in uno spigolo. Devono restare all’opposizione fino al 2023 e ululare alla luna. È il loro posto del capitone Salvini e alla carciofara Meloni.

Se avessimo dichiarato a Marzo di doverci indebitare per altri 300 mld senza aiuti EU i nostri BTP sarebbero crollati di valore e gli interessi sarebbero schizzati in alto con enormi difficoltà per lo stato e il sistema bancario, prima di criticare azionare il cervello. Il resto é solo paura di restare tagliati fuori dalle spese per la ripartenza. Ah!, voi sovranisti vedete seppellire l’Italia con l’arrivo di 82 miliardi a fondo perduto +125 a prestito.

Per contro vedete l’inizio di prosperità pari al periodo biblico dei 7 anni di vacche grasse e spighe piene, impiegando i minibot e Titoli irredimibili.Siete fantastici!

Sono trent’anni che l’Italia non sa che fare. Nucleare no; solare invece, ma non vicino a casa mia; eolico, ma non in mare, né nelle aree vergini, né in quelle industrializzate che hanno già sofferto. No all’industria, ma si a piccole aziende inefficienti che insieme inquinano più di pochi opifici ottimizzati, ecc. E in 80 giorni vogliamo emulare Phileas Fogg?

