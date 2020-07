Questo si che è uno statista: Non è in grado di gestire nulla,rinvia e intanto si tiene la poltrona, tanto”Domani é un altro giorno”

Giuseppe Conte e le riforme, massì rinviamo tutto a settembre. Mes, piano per le riforme, decreti sicurezza, Ilva, legge elettorale e via dicendo: la strategia della dilazione di Palazzo Chigi e maggioranza. Basteranno i 30 giorni di calendario?

Prendere o non prendere i soldi del Mes? Pensiamoci a settembre. Il piano per spendere i 209 miliardi in arrivo dall’Europa? Troppo presto farlo ora, siamo ormai ad agosto e poi i soldi non li vediamo prima del 2021, quindi stendiamolo a settembre. La modifica dei decreti Sicurezza di Salvini? Va trovato ancora un accordo nella maggioranza, spostiamo tutto a settembre, magari quando l’ondata degli sbarchi diminuirà e ci sarà meno pressione. E ancora: riforma della legge elettorale, conversione del decreto Semplificazioni (quello che Conte definì con non poca enfasi “la madre di tutte le riforme”), conversione del prossimo decreto Agosto (la manovrina da 25 miliardi per intenderci), la soluzione della questione Ilva e via dicendo. Ogni giorno che passa la lista dei dossier aperti e rinviati a dopo l’estate si allunga sempre di più. Più ci si avvicina alla pausa estiva e più il mese di settembre si ingolfa di grane da risolvere, tanto che si ha l’impressione che alla fine ci saranno più nodi da sciogliere che giorni in calendario.

Già durante il primo mese ,a marzo ,di lockdown ,senatori e deputati , avevano erano spariti ,rintanati ,abbandonando il parlamento e i lavori ,adesso come i ripetenti ,sono rimandati a settembre , mentre il paese versa in stato comatoso ,aspettando di staccare la spina in autunno . Poi critichiamo chi , è stato sempre al suo posto di combattimento ,presente in piazza ,per le strade ,e sul lavoro ,incoraggiando e rassicurando gli ITALIANI ,esponendosi in prima persona con proposte e soluzioni immediate per il popolo ITALIANO .Non sapete di chi parlo? del unico leader che abbiamo in ITALIA Matteo Renzi.

Eh si è visto quanto paga la strategia del rinvio autostradale: il piano di cui si sta discutendo è già diverso perché la CDP ha cambiato un’altra volta idea e non vuole uscire il grano subito… Siamo incredibili..

La tattica del rinvio e dei Consigli dei Ministri col favore delle tenebre può funzionare finché hai davanti un popolo imbelle e anestetizzato dalle promesse in realizzabili e dalla minaccia dei droni e degli incomprensibili DPCM. Voglio vedere se Giuseppi pretende di placare la Von Der Leyen o la Merkel con un’autocertificazione.