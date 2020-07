Renzi ha PIENAMENTE RAGIONE SUL MES. Buffagni è un incompetente!

M5S, Buffagni a Renzi: “Il gufo sei tu, il Mes non serve”, La replica di Italia Viva: “Parlare di crisi è realismo”Il viceministro allo Sviluppo economico in un intervento al Villaggio Rousseau risponde all’intervista a Repubblica in cui il leader di Italia Viva prevede una grave crisi in autunno e rilancia il Salvastati.

In un’intervista a Repubblica Matteo Renzi prevede una che la crisi economica in autunno sarà tatle che “i soldi del Mes si imporranno da soli”. Gli risponde il viceministro cinquestelle dello Sviluppo economico Stefano Buffagni che, a margine della kermesse dell’Associazione Rousseau, attacca il leader di Italia Viva: “Renzi è un gufo, il Mes oggi non serve”. E aggiunge: “È maggioranza contro maggioranza, noi ora dobbiamo correre sul recovery plan”. E commenta positivamente la proposta di Forza Italia, accolta anche dal presidente della camera Roberto Fico, di istituire una commissione parlamentare per decidere come impiegare i fondi europei. “Creare una bicamerale mi sembra un’idea di buon senso”, afferma.

Renzi lo chiamano in mezzo mondo per tenere conferenze pagandolo bene, Buffagni non se lo ca…pardon…non se lo cerca nessuno.Vorrei vedere lei a parlare a braccio in inglese in pubblico per qualche decina di minuti. Io ho dovuto farlo spesso, e benché abbia lavorato all’estero per anni e abbia abitualmente scambi con colleghi stranieri, le assicuro che ne sparo di paragonabili a quelle di Renzi. E d’altronde lo fanno anche i francesi o i tedeschi miei colleghi,. E a nessuno gliene frega niente , tanto meno agli inglesi o agli americani.

E’ da molto che sostengo che ormai non è più importante ciò che si dice, ma chi lo dice. Sono mesi che, anche fino a ieri e l’altro ieri, a sostenere che occorre usare il MES sono Zingaretti, Gualtieri, Speranza… ma lo ha detto Renzi e mister nessuno Buffagni si arroga il diritto-dovere da buon grillino di mettere la testa sotto la sabbia e definire il suo alleato di governo gufo! Evidentemente per Buffagni quasi tutti gli economisti ITALIANI e sostengono la necessita e la convenienza dei utilizzo del MES (tranne gli economisti di lega e fdi) sia Zingaretti che Gualtieri che Speranza sono delle nullità non degne di una risposta! SETTARO Buffagni il MES serve ed è utile, non ci sono condizioni particolari,ma se non mandiamo a casa voi 5s sarate sempre una palla al piede per il governo, non se ne può più. Totalmente incompetenti messi li in un momento di protesta, spero si accorgano chi li ha votati.

“il Mes non serve” Certo che non serve! Basta fare altro debito sul mercato e far pagare agli italiani.la differenza in interessi di svariate centinaia di milioni di euro, fra quelli alti di mercato e quelli bassissimi del Mes .Ma è per una buona causa,: non far perdere la faccia al M5S che di facce ne ha già perse tante.

Sono ignoranti e arroganti; ancora non sanno dare risposte adeguate ad una proposta politica la cui essenza è caldeggiata un po’ da tutti gli economisti del PAESE; anche se adesso quel discorso è così chiaro che bisogna solo ringraziare e mettere i soldi in tasca per affrontare tranquillamente le preoccupazioni già manifestate del ministro della salute. Sono testoni come i muli,”tu vuoi una cosa”? eh! “c’è un perché,allora io ti dico no”. Siamo alle solite più l’insulto personalizzato ad un ex-presidente del consiglio che beato lui! ha tanta ma tanta pazienza da sopportare i suoi-ex compagni e pure BUFFAGNI! Pazienza,MATTEO! Adesso questi sono diventati un po’ tutti nobili,tutti conti e per sostenersi ricorrono subito al successo di CONTE PdC. Io li lascerei proprio a piedi ma non voglio che si ridesse dall’altra parte; che e ancora peggio! Già . Grande disperazione! Una pletora di incompetenti che si sono ritrovati sugli scranni del parlamento non grazie alla gavetta, alle competenze , ma grazie ad una “lotteria” e così da bibitari o peggio, si sono ritrovati ministri. Popolo bue!

Renzi ha PIENAMENTE RAGIONE SUL MES. Buffagni è un incompetente! ultima modifica: da

