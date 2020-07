Salvini e gli errori della “sinistra”

Il passaggio su Salvini, pur sommario, ha il pregio di ricordare un problema fondamentale di questa “sinistra”, in particolare del PD.

Tuttavia l’antisalvinismo non è sacrosanto. In un sistema democratico generalmente posizioni “anti” non pagano. E l’antisalvinismo della “sinistra”, con la puzza sotto il naso, praticata nei confronti di Salvini sembra esserne uno dei tanti esempi.

Ma questo atteggiamento “anti” non è nuovo nella “sinistra”, viene da molto lontano, e credo che rimarrà a lungo radicato nella loro mentalità.

Fatto sta che se consideriamo i risultati, questa operazione “anti” è per ora fallimentare. L’ascesa di Salvini è stata folgorante ed i suoi momenti di arretramento li ha subiti esclusivamente per i suoi errori politici.

Tutto ciò porta ad una considerazione sconfortante per questa “sinistra”: esaltano la “mediocrità” e la “pochezza” politica di Salvini, ma nel contempo perdono nonostante questi suoi limiti. Come a dire: la “sinistra” non riesce a vincere neanche contro un avversario così scadente! Evidentemente c’è un problema di contenuti politici.

In compenso il PD si aggrappa al potere e non lo molla: determinante l’alleanza con quelli che un tempo venivano insultati col termine di “populisti”.

A proposito, avete notato che questo termine non viene più usato da quando i grillini sono al Governo col PD?

Non solo non viene usato dalla “sinistra” ma neanche da tutti gli “autorevoli” media che fiancheggiano l’azione di Governo e che, tutti insieme, rappresentano l’attuale establishment destinato, a mio avviso, a governare sine die.

Ha ragione il signor Gianpiero, punto di forza di Salvini è stato e rimane il problema dell’immigrazione clandestina. O, meglio, è il grande regalo politico della “sinistra” che insiste nel tenere le porte aperte a tutti i poveri del mondo, limitandosi a dire che questo fenomeno deve essere semplicemente “governato”.

Così, assistiamo da giorni al tentativo, che sicuramente andrà in porto, di modificare i decreti sicurezza di Salvini, nonostante governino con chi li ha approvati.

Il grimaldello per scassinare i decreti sarà dato, come sempre, dalla nostra Costituzione, specialmente laddove recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”.

Conclusione. Statene certi: i flussi di immigrati clandestini, per ora limitati per via del coronavirus, riprenderanno alla grande appena finita l’emergenza.

A noi non resterà che confidare nei “populisti” del M5S per arginare la voglia di “accogliere” di questa “sinistra”, mentre l’Europa benedirà il nostro generoso spirito di “accoglienza” e nel contempo chiuderà ancora di più le frontiere. Tanto le Ong non oseranno certo andare a sbarcare i “salvati” nei loro porti.

